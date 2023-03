Integralidade no SUS é destaque na acolhida dos novos residentes que se preparam para o Viver-SUS

Com a palestra ‘A perspectiva da formação em saúde para a integralidade do cuidado individual e coletivo’, os 120 novos residentes que irão compor a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), foram recebidos na manhã desta quarta-feira, 1°. A palestra faz parte da programação do 9° Encontro do Plano Integrado do Programa de Residências (PIRS) da instituição que será encerrada com o Viver-SUS que acontece dias 3 e 4 de março.

Ministrada pela professora, enfermeira Ruth Bernardes, o momento ocorreu logo após as boas-vindas do presidente da Fesp, Daniel Borini, que lembrou da importância da integralidade e cuidado da equipe tanto do indivíduo, quanto da coletividade, no auge da pandemia da covid-19. “O SUS é muito grande e no momento da pandemia ele mostrou sua força. Aqui em Palmas tivemos um engajamento de todos os profissionais, numa luta enorme e quando estamos aqui iniciando mais uma residência, nos dá um alento, pois estamos formando novas forças de trabalho para engajar ainda mais nesta luta do Sistema Único de Saúde que talvez, muitos de vocês não tenham noção da dimensão, pois percebemos aqui que a maioria de vocês é recém-formado. De toda forma, desejo a todos uma excelente vivência e formação, certo de que sairão excelentes profissionais. Parabéns a todos!”

Ansiosa para ver na prática o SUS, a recém-formada, a odontóloga Isabela Marques vai iniciar a especialização no Programa de Residência Multi em Saúde da Família e Comunidade, diz que foi muito interessante ver os profissionais da Fesp falando sobre o sistema durante o Encontro. “Estou muito ansiosa porque eu corri muito atrás para que desse certo porque quando eu peguei esta disciplina na faculdade eu me apaixonei profundamente pelo SUS e quando li o edital, vi que este era este o programa que iria me atender!”

Após essa vivência, os novos alunos iniciam a partir de quinta-feira, 2, a definição do cenário de prática com o coordenador de cada programa e, a partir daí, a vinculação na unidade de saúde definida, realizada na Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Reconhecimento

A coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário Luterano de Palmas (Coremu/Ceulp), coordenadora ainda do Programa de Residência em Clínica Integrada de Adultos, Micheline Cavalcante, representou o reitor da Ulbra Palmas, Marcelo Müller, e destacou o reconhecimento da Fesp no cenário nacional. “Foi uma decisão de gestão da instituição abraçar, em 2013, a parceria com a residência e isso foi um divisor de águas, pois aqui na Ulbra, temos uma contribuição com a sociedade e hoje não consigo ver o SUS sem a residência. Parabéns a toda a equipe da Fesp, e da Semus sua principal parceira, por iniciar e sustentar até hoje a formação em residência. Somos referência para o Brasil, isso é a força de vontade de querer fazer. Parabéns a todos e aproveitem a melhor formação!”

Viver-SUS

Com abertura na sexta-feira, 3, às 19 horas, e programação sábado, 4, o dia todo, na Ulbra Palmas, o projeto ‘Vivências na realidade do SUS’, o Viver-SUS, será um momento de vivência entre coordenadores, preceptores, tutores, gestores de aprendizagem e novos residentes. Criado pela Prefeitura, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), instituição responsável pela formação continuada dos profissionais do SUS e pela oferta de cursos de pós-graduação na área de saúde pública, o projeto visa a integração dos alunos. Os residentes do PIRS atuam nos cenários de práticas na própria Rede Municipal de Saúde, por meio da Semus e em locais parceiros. Dentro da programação do Viver-SUS, os residentes conhecem, por meio de palestras e vídeos institucionais, os cenários de práticas e serviços oferecidos pelo SUS na rede municipal de Palmas.

Formatura

A odontóloga, Beatriz Paranhos, inicia hoje no programa de Residência Multi em Saúde Coletiva. No entanto, profissional é veterana também, ela finaliza hoje mais um ciclo, ela se forma hoje, especialista em Saúde da Família e Comunidade. “É um misto de emoções, feliz por estar finalizando um ciclo e iniciando outro, e tristeza por sair de um programa que conquistou o meu coração e fiz amizades incríveis. Inicio hoje outra especialização, para aumentar o currículo, e saber mais sobre a questões epidemiológicas do SUS.”, pontuou a residente. A cerimônia de formatura dos residentes acontece nesta quarta, 1º de março, às 19 horas, no auditório central da Universidade Luterana do Brasil, unidade Palmas (Ulbra Palmas) e contemplará cerca de 90 profissionais dos seguintes programas: Programa de Residência Médica em Oftalmologia, programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade; Multiprofissional em Saúde Mental; Multiprofissional em Saúde Coletiva; Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica; Uniprofissional em Clínica Integrada de Adultos; Uniprofissional em Medicina Veterinária.

Texto: Fesp/Palmas

Edição: Secom