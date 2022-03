Hospital de Amor completa 60 anos

Ascom | Hospital de Amor

29/03/2022 – Publicado às 07h45

Há 60 anos nascia o Hospital de Amor, uma instituição que oferece atendimento de qualidade, excelência e humanização, gratuitamente, a todos os pacientes que necessitam de tratamento médico especializado em oncologia. Ao longo dessas seis décadas, diversos desafios foram enfrentados com muita resiliência e um caminho foi construído com muitas conquistas, realizações e o mais importante: milhares de vidas salvas – motivo que tanto nos orgulha.

No dia 24 de março de 2022, o Hospital de Amor entra para a terceira idade com o coração repleto de alegria, trazendo em sua bagagem uma medicina de ponta, com profissionais de extrema competência, equipamentos de alta tecnologia e um legado de amor ao próximo deixado pelos seus fundadores, Dr. Paulo Prata (in memoriam) e Dra. Scylla Duarte Prata. São 60 anos de história, boas lembranças, recordações importantes e infinitas razões para celebrar.

O pequeno hospital onde tudo começou, o Hospital São Judas Tadeu (atual unidade de cuidados paliativos e de atenção ao idoso do HA), deu lugar ao maior complexo hospitalar da América Latina: são sete unidades fixas de tratamento em quatro estados, 26 unidades fixas de prevenção em 15 estados, 45 unidades móveis percorrendo 15 estados e três unidades fixas de reabilitação em três estados. Além disso, a instituição fechou o ano de 2021 com 1.015.679 atendimentos, realizados de forma 100% gratuita a 274.683 pacientes vindos de 2.596 municípios de todos os estados do país – um recorde de cobertura.

Com esse vídeo especial, nós convidamos você, querido(a) amigo(a), para celebrar essa data com a gente! A nossa história não para por aqui, obrigado por estar ao nosso lado.