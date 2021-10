Governo e Sudam debatem ações estratégicas para melhorar a qualidade de vida da população

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), Sergislei Silva de Moura, recebeu, em nome do Governo do Tocantins, a caravana da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) no encontro Sudam nos Estados – Diálogos com quem Promove o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, nesta sexta-feira, 1° de outubro, em Palmas.

Superintendente, diretores, coordenadores e técnicos da Sudam estão na Capital desde essa quinta-feira, 30, em uma ação itinerante para ouvir demandas e difundir informações sobre os instrumentos de desenvolvimento regional oferecidos pela autarquia.

Durante o encontro, o secretário Sergislei Silva de Moura destacou a importância de receber a equipe no Estado e afirmou que o Tocantins precisa ser representado dentro da sua região. “Esse processo de construção in loco, com os técnicos da Seplan, da Sudam e das áreas finalísticas permite que as equipes se aprofundem muito mais. Para que a população seja atendida de forma planejada, precisamos estar representados e a Sudam vem trazendo este norte, o referencial dos grandes resultados que estão acontecendo em outros estados da Amazônia Legal e que o Tocantins pode ser inserido, a exemplo da melhoria no tráfego rodoviário, dos resultados de saúde e educacionais. A Sudam é a balizadora deste planejamento e esta construção vai trazer os melhores resultados que a gente precisa”, ressaltou.

A superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos Löw, explicou que a programação da caravana se encerra no Tocantins com chave de ouro e que as equipes coletaram subsídios para propor medidas que facilitem o acesso do Estado, municípios e setores produtivos aos recursos federais. “O Tocantins é o último estado por onde passa a caravana, já que vamos fechar a programação no Pará, onde fica a sede da Sudam. Ontem, estivemos reunidos com várias áreas específicas, conversando, ouvindo as demandas, olho no olho, e apresentando nossos instrumentos de ação. Queremos entender o que cada estado precisa para que possamos modular nossas políticas públicas de uma forma muito mais customizada, mais próxima à realidade local”, destacou a superintendente.

Durante o encontro, também foram apresentados o panorama da Superintendência, as atividades, os instrumentos de ação para fomentar desenvolvimento e os principais pontos do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) 2020-2023. Este plano é um instrumento de planejamento do desenvolvimento regional, que norteia as ações da Sudam e cujo principal objetivo é promover a redução das desigualdades regionais.

A caravana já percorreu oito dos nove estados da Amazônia Legal: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Maranhão, Amapá, Mato Grosso e Tocantins.

Resultados

Os dados coletados pelas equipes da Sudam vão subsidiar a elaboração das Diretrizes e Prioridades do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e outras ferramentas da Sudam para fomentar o desenvolvimento das localidades.

“Nosso papel é muito nobre, mas muito desafiador, considerando que nossa área de atuação perfaz quase 60% do território nacional. Trabalhamos com o FNO, o FDA, incentivos fiscais e com os convênios, que o Tocantins tem bastante. Tivemos uma equipe conversando especificamente com o pessoal que trabalha na execução, no planejamento e no gerenciamento de convênios para que a gente melhore nossos instrumentos e, na ponta, possamos melhorar a qualidade de vida da população”, finalizou a superintendente.