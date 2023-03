Governo do Tocantins inicia cronograma de fiscalização rodoviária

Para priorizar a segurança viária e intensificar a vistoria do peso das cargas nas rodovias tocantinenses, a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) iniciou nesta semana, ações de fiscalização nas principais rodovias de tráfego intenso no Estado. A operação está sendo executada em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) com objetivo de inspecionar os veículos, desde carros pequenos até caminhões de carga pesada.

A intenção do cronograma é analisar se a pesagem das cargas estão em conformidade com a estrutura dos trechos rodoviários já revitalizados por meio do Plano de Conservação e Recuperação das rodovias, executados por meio da Ageto. Os agentes de trânsito seguem na linha de frente da fiscalização, verificando também os limites de comprimento e o peso total dos diversos tipos de veículos de transporte rodoviário de carga.

De acordo com o coordenador da operação, Sansão Melo, os serviços tiveram início nessa quarta-feira, 8, na rodovia TO-348, entre Luzimangues e Barrolândia, seguindo o calendário na quinta-feira, 9, na TO-080, entre Palmas e Paraíso e na sequência, na TO-010, trecho que liga Palmas e Lajeado. “Nós estamos fazendo este trabalho principalmente para controlar o excesso de carga e reforçar a preservação do pavimento das rodovias”, complementou o agente.

As ações de vistoria seguirão um cronograma extenso que deve ocorrer durante o ano todo nas diversas rodovias estaduais tocantinenses, assegurando a vida útil das rodovias.

Edição: Thamara Cruvinel