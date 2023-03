Adapec e entidades parceiras definem calendário de Recebimento Itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos para 2023

por Welcton de Oliveira/Governo do Tocantins

publicado: 14/03/2023 17:44:00 – atualizado: 14/03/2023 17:58:35

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e os representantes do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), da Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários (AREIA) de Porto Nacional e da Associação das Revendas de Insumos Agropecuárias (ATRIA) do Médio Norte Tocantinense reuniram nesta terça-feira, 14, na sede da Adapec em Palmas e definiram calendário de Recebimento Itinerante (RI) de embalagens vazias de agrotóxicos para o ano de 2023, no Tocantins.

No acordo firmado entre a Adapec e as centrais de recebimento de Pedro Afonso e Silvanópolis, o projeto deverá ser realizado em 23 municípios de diversas regiões do Estado, incluindo, este ano, a região do Jalapão. “O objetivo do projeto é atender os pequenos e os médios produtores rurais que possuem embalagens vazias de agrotóxicos e estão em regiões mais distantes das centrais e dos postos de recebimento”, destacou o gerente de Inspeção Vegetal, Carlos Cesar Barbosa, acrescentando que, embora a ação esteja prevista para acontecer nestes municípios, ela contempla também outros municípios circunvizinhos e deve ocorrer no período de maio a novembro.

Na reunião desta terça-feira, 14, ficaram definidos 15 municípios que sediarão as ações dos RIs, sendo eles: Araguaçu, Dianópolis, Xambioá, Muricilândia, Santa Fé, Paraíso do Tocantins, Palmas, Itacajá, Miranorte, São Valério, Pequizeiro, Presidente Kennedy, Pium, Divinópolis e Ponte Alta do Tocantins. Além desses municípios, a Adapec também já definiu o calendário de RIs com a Central de Imperatriz – MA conduzida pela Associação do Comércio de Insumos Agropecuários da Região Tocantina (Aciart), que atenderá os municípios da região do Bico do Papagaio, sendo eles: Aguiarnópolis, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, Buriti do Tocantins, São Miguel, Sítio Novo e Axixá.

A coordenadora de operações do Inpev dos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, Acilamar Vilela destacou a importância da parceria com a Adapec. “Por meio desta parceria, estamos ofertando ao pequeno produtor que não tem acesso à devolução por todas as condições de logísticas de devolver suas embalagens e ficar legal com a legislação e o meio ambiente. O Inpev e as associações de Silvanópolis, Pedro Afonso e Gurupi acreditam no trabalho da Adapec, e reafirmamos aqui a importância desta parceria que sempre deu muito certo, e por isso, ampliamos a cada ano, o número de municípios e de agricultores atendidos, e consequentemente de embalagens retiradas do campo”, destacou Acilamar.

O RI é um projeto consolidado no Tocantins, que vem facilitando o processo de retirada das embalagens vazias do campo, dando a destinação correta a elas e conscientizando os produtores rurais da importância desta devolução. Em 2022, foram realizadas 22 edições do projeto e devolvidas aproximadamente 33.200 embalagens vazias de agrotóxicos devolvidas, beneficiando cerca de 600 pequenos e médios produtores rurais em todas as regiões do Tocantins.

Calendário

Divinópolis – 23/05

Pium – 24/05

Aguiarnópolis – 02/06

Tocantinópolis – 02/06

Miranorte – 06/06

Paraíso do Tocantins – 06/06

Araguatins – 13/06

Augustinópolis – 14/06

Buriti do Tocantins – 14/06

São Miguel – 15/06

Sítio Novo – 15/06

Axixá – 16/06

Dianópolis – 26/07

Itacajá – 01/09

Xambioá – 08/10

Muricilândia – 09/10

Palmas – 13/10

Araguaçu – 14/10

Pequizeiro – 19/10

Presidente Kennedy – 26/10

Ponte Alta do Tocantins – 08/11

Santa Fé – 10/11

São Valério – a definir

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate