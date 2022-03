Governo do Tocantins entrega obras em unidades de ensino de mais de R$ 2,6 milhões para população da região do Jalapão

Por Cláudio Paixão / Edição: Lenna Borges / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

19/03/2022 – Publicado às 03:56

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou na manhã desta sexta-feira, 18, uma agenda de entrega de obras para os moradores da região do Jalapão. As atividades iniciaram por Mateiros, onde foi entregue uma ampla reforma realizada na Escola Estadual Estefânio Teles das Chagas.

Na abertura das solenidades, o Governador Wanderlei Barbosa destacou que a gestão tem realizado um trabalho voltado para o desenvolvimento da região do Jalapão.

“Para valorizar a comunidade local, retiramos o processo de privatização dos atrativos turísticos e vamos investir na recuperação das estradas. Estou muito feliz em estar entregando essas reformas das nossas escolas, pois estamos criando meios para que a educação gere mais oportunidades de aprendizagem para os nossos estudantes”, pontuou o Governador Wanderlei Barbosa.

Para realização das obras, em toda a estrutura, foram investidos R$ 840.977. A unidade de ensino conta com seis salas de aula; uma sala de secretaria; uma sala financeiro e diretoria; um almoxarifado; uma cozinha; um depósito; uma sala de coordenação e orientação; uma sala de professores; uma biblioteca. Todos os espaços passaram por reforma nas instalações elétricas e pintura.

A escola conta com 352 alunos matriculados no Ensino Fundamental, a partir do 6° ano; no ensino médio; e Educação de Jovens e Adultos (Primeiro e Segundo Segmento). Além disso, desde 2010, a unidade de ensino conta com o Pólo da Universidade Aberta do Brasil, que funciona em três salas de aulas construídas com essa finalidade. Os espaços também receberam reforma.

O prefeito de Mateiros, João Martins Neto, destacou que a entrega das obras representa uma grande conquista para o município. “Hoje é um dia muito importante para nós, seja pelas obras realizadas em duas unidades de ensino, ou pelos anúncios feitos pelo governador Wanderlei Barbosa, que abriu as portas do Palácio [Araguaia] para nós prefeitos. E que já fez o compromisso de enviar duas máquinas patroladoras aqui para nós. Estamos em um grande momento da nossa histórica”, pontuou.

A estudante do 6° ano, Camila Gonçalves, de 10 anos, destacou que a reforma na unidade de ensino deixou o espaço mais agradável e propício para aprendizagem. “A escola ficou muito boa, os espaços ficaram bonitos. É melhor para gente estudar e aprender”, comemorou.

Investimentos

O titular da Seduc, Fábio Vaz, fez um balanço das obras voltadas para o desenvolvimento da educação. “A melhoria da infraestrutura das nossas escolas é um dos pilares do tripé do trabalho que estamos desenvolvendo na Educação. Considerando as obras que já entregamos este ano, as obras em execução e as com Ordens de Serviço assinadas ou prontas para serem assinadas são 29. Um investimento de R$ 53,4 milhões em recursos”, apontou.

Fábio Vaz também falou dos processos licitatórios para realização de obras. “Estamos finalizando o processo para realização da licitação de 24 obras. Uma previsão de investimento de R$ 31.687.114. Em abril, já serão realizadas a licitação de mais sete obras somando mais R$ 10.332.114, em recursos para serem investidos em obras na educação”, ressaltou.

Parceria

Em Mateiros, o Governo do Tocantins também assinou um Termo de Cooperação com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), objetivando oferecer apoio técnico aos proprietários rurais que possuem atrativos turísticos em suas propriedades para a regularização ambiental.

Agenda

Ainda nesta sexta-feira, 18, às 15 horas, será realizada a entrega das obras da Escola Estadual Silvério Ribeiros de Matos, no Povoado Mumbuca, também em Mateiros. E no sábado, 19, às 9 horas, serão entregues as obras da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, em São Félix do Tocantins. Mais de R$ 2,6 milhões foram investidos na reforma das três escolas estaduais na região do Jalapão.