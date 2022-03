Governador Wanderlei Barbosa entrega Escola Estadual Silvério Ribeiro Matos e comemora as novas instalações com a Comunidade do Mumbuca

Em uma celebração marcada com cantorias de agradecimento da comunidade ao Governador do Tocantins Wanderlei Barbosa, foi entregue nesta sexta-feira, 18, a ampla reforma da Escola Estadual Silvério Ribeiro Matos, localizada na comunidade quilombola do Povoado do Mumbuca, em Mateiros, região do Jalapão.

O Governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da comunidade do Mumbuca para a história do Tocantins.

“Eu sou político do princípio do Estado, estou exercitando neste momento meu décimo mandato, em todos os mandatos nós sempre ouvimos falar da Dona Miúda, da Doutora, do Maurício da Viola do Buriti, mantendo essa cultura forte. As pessoas daqui fizeram essa cultura, esse artesanato do capim dourado ser distribuído e levado ao mundo inteiro, essas pessoas são guerreiras. Tudo o que nós fizemos aqui não é o suficiente diante daquilo que eles fazem para a manutenção da cultura e essas tradições que são tão importantes para o nosso Estado”, ressaltou o Governador Wanderlei Barbosa.

Sobre as novas instalações, o Governador Wanderlei Barbosa destacou a felicidade dos alunos ao ver uma escola com uma melhor estrutura. “E queremos fazer mais, é importante a gente fazer uma quadra coberta aqui na escola para os meninos jogarem futebol, colocar wi-fi com mais qualidade e um espaço para os eventos da comunidade. Essas questões são do coração do gestor, que precisa ter sentimento e sensibilidade para perceber aquilo que é mais importante e que diminua a dificuldade das pessoas”, destacou o Governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Educação Fábio Vaz, ressaltou que este momento de entrega da reforma dignifica a caminhada.

“Eu sei o quanto é difícil trabalhar numa escola sem condição, dar aula com o coração e a vontade, mas quando a gente entra em um ambiente desse, o aluno se inspira, acredita, ele se sente no aconchego. Então esse momento de entregar uma escola climatizada, móveis novos, salas amplas, dignifica, faz valer a pena a estrada que nós caminhamos para poder ver essa realização da sua gestão Governador. Sou muito feliz de poder participar de um governo que é simples e autêntico, que é a cara do povo tocantinense”, finalizou.

Comunidade escolar

A unidade escolar no Mumbuca, atende hoje 75 alunos e oferta o ensino fundamental do 1º ao 9° ano. Além do povoado do Mumbuca, atende também outras comunidades quilombolas do Jalapão, como Ambrósio, Formiga, Carrapato e Fazenda Nova

Com um investimento R$ 636.264,03, a reforma irá propiciar um ambiente adequado para os estudantes e servidores da escola. A estrutura da unidade conta com quatro salas de aula; uma sala de secretaria; uma sala de diretoria; uma sala de coordenação; uma sala de professores; uma biblioteca; e quatro banheiros, sendo dois femininos e dois masculinos.

O aluno Samuel Almeida Rufo Souza gostou da reforma na escola. “Agora que eu vim para cá estou gostando muito. Eu ia pedir uma quadra coberta para o Governador, para proteger da chuva, mas ele já garantiu tudo, fiquei mais feliz ainda”, disse.

Sara Batista de Almeida Souza, mãe de um aluno, ressaltou que com a reforma, tanto professores quanto os alunos terão um espaço adequado para o ensino. “A escola antes não tinha climatização, os banheiros já destruídos, os portões e os muros já não ofereciam segurança, estava tudo depredado por causa do tempo. Com a climatização agora, meu filho vai ter condições muito melhores de aprendizado. Oferecer também para os professores um espaço ampliado, melhorando ajuda no desenvolvimento de suas atividades. Então, para que o meu filho possa crescer na educação, existe todo um conjunto por trás, se a merendeira está bem na sua cozinha equipada, se os professores estão com todos os materiais disponíveis. Com certeza isso melhora o aprendizado e a vontade do meu filho de estar dentro da escola e um ambiente agradável”, sintetiza.

A orientadora educacional da escola, Sirlene Matos, destacou que a reforma é um sonho realizado. “Trouxe um ambiente agradável para os alunos e funcionários, onde os alunos podem estudar com mais prazer. E para nós educadores, também a gente vem mais animado, tem prazer de estar aqui dentro. Está tudo limpinho e organizado, é um sonho realizado”, ressaltou.