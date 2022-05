Governo do Tocantins assina Ordem de Serviço para reforma de escolas com investimento de mais de R$ 5 milhões em Gurupi

Por Jarbas Coutinho / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

O Colégio Militar do Estado do Tocantins Presidente Costa e Silva e o Centro de Ensino Médio Bom Jesus vão passar por uma ampla reforma das suas instalações. As Ordens de Serviço para início das melhorias foram assinadas nesta terça-feira, 3, pelo governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e pelo titular da pasta da Educação (Seduc), Fábio Vaz, em Gurupi. Os investimentos na reforma das duas unidades de ensino vão demandar mais de R$ 5 milhões, recursos oriundos do Tesouro Estadual.

A iniciativa faz parte da política da gestão para garantir melhores condições de trabalho às equipes escolares e de aprendizado aos alunos. O governador Wanderlei Barbosa informou que dentro deste contexto de melhorias da Infraestrutura das unidades de ensino, já são 68 obras em todo o Tocantins, com um investimento na ordem de R$ 136 milhões, dos quais R$ 7 milhões são direcionados a investimentos nas unidades da rede estadual em Gurupi.

“Vamos fazer essas obras durante todo o ano para que a gente possa dar um ambiente salubre para as nossas crianças e nossos professores. Temos cuidado com a educação porque o nosso objetivo é ofertar educação de qualidade. A escola tem que ter um espaço para recreação, prática esportiva, cultural e outros espaços que estão inseridos nesse ambiente de tempo integral”, explicou o Governador.

O secretário da Educação, Fábio Vaz, explicou que a determinação do Governador Wanderlei Barbosa é dotar as unidades escolares de infraestrutura adequada para que os alunos tenham boas condições de aprendizado e o corpo docente tenha melhores condições de trabalho. “Os alunos chegam 7 horas e saem às 16h30, então a escola tem que ter um refeitório, um espaço apropriado. E é isso que estamos fazendo. A escola não basta ser de tempo integral, tem que ter condições de acolher os alunos”, explicou o secretário.

As obras no Colégio Militar Presidente Costa e Silva incluem a reforma e adequação dos banheiros, do refeitório, das salas de aula, troca do piso, reforma da cobertura, elétrica, acessibilidade, PPCIP, posto de transformação 150 kva, pintura geral e paisagismo. Essas obras estão avaliadas em mais de R$ 3 milhões e a expectativa da Secretaria de Estado da Educação é que as obras possam ser realizadas sem prejudicar o andamento das atividades escolares.

Já as obras no Centro de Ensino Médio Bom Jesus envolvem a construção de refeitório, central de GLP, depósito de lixo orgânico e reciclável, passarela coberta, rampa, reforma de cozinha e ambientes administrativos, implantação de laboratório de química, paisagismo e reforma de quadra poliesportiva. As obras vão demandar mais de R$ 2,1 milhões em investimentos.

Equipamentos

Na ocasião da assinatura das ordens de serviços para reforma dos colégios, foi realizada a entrega simbólica de 300 chromebooks para estudantes e 100 notebooks para professores. Os equipamentos serão utilizados no Espaço Maker é vão beneficiar as 17 escolas da rede estadual e oito da rede municipal.

Presenças

O evento contou com a presença da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, da senadora Kátia Abreu, de deputados estaduais, vereadores e da comunidade escolar.