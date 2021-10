Governador Wanderlei Barbosa prorroga pagamento de indenizações e entrega mais de 59 mil itens de segurança à Polícia Penal

O governador do Estado do Tocantins, em exercício, Wanderlei Barbosa, assinou nesta terça-feira, 26, Medida Provisória (MP) que prorroga o pagamento de indenizações a servidores do Sistema Penitenciário e Prisional e do Sistema Socioeducativo. O chefe do Executivo Estadual também entregou, simbolicamente, mais de 59 mil itens de segurança à Polícia Penal e se comprometeu em apreciar o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios (PCCS) e o Estatuto da Polícia Penal para posterior envio à Assembleia Legislativa do Tocantins, ainda neste ano.

A MP, assinada pelo Governador, prorroga até outubro de 2022 o período de pagamento de indenizações instituído pela Lei Estadual nº 3.580/19, a qual fixou o valor de R$ 500,00 para Indenização por Sujeição ao Trabalho Penitenciário e Prisional (ISTPP) e para Indenização por Sujeição ao Trabalho de Atendimento Socioeducativo (ISTEAS). A ISTPP abrange titulares de cargos de agente de execução penal e analista de execução penal do Sistema Penitenciário e Prisional Estadual; e a ISTEAS, os titulares de cargos de agente especialista socioeducativo, agente socioeducativo, motorista, técnico em enfermagem e agente de segurança socioeducativo.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa reforçou seu compromisso com a categoria e afirmou que dará encaminhamento para que o PCCS e o Estatuto da Polícia Penal sejam enviados com a máxima brevidade para apreciação da Assembleia Legislativa.

“A Assembleia vai receber uma matéria que foi discutida por vocês. Todas as medidas que tomarmos serão discutidas de maneira jurídica e administrativa para que haja segurança. Vamos olhar de maneira constitucional. Aqueles que puderem ser da Segurança Pública, constitucionalmente serão. Parabéns a vocês pela conquista e espero que a Assembleia aprecie a matéria de maneira rápida, para que vocês tenham suas carreiras regulamentadas e de acordo com a Constituição”, destacou o Governador.

O secretário de estado da Cidadania e Justiça, Heber Fidelis, reforçou sua alegria pelo comprometimento do Governador com a valorização da categoria. “Nós iniciamos esta conversa de valorização da categoria lá atrás, mas mesmo o Governo estando sem condições de valorizar os servidores financeiramente, esses policiais não pararam de trabalhar. Hoje o Tocantins é modelo na gestão prisional, uma gestão tocada por estes servidores. Nossos agentes são capacitados, estamos há um ano sem fuga, estamos acabando com a superlotação, todas as unidades prisionais do Tocantins estão em reforma e posso dizer que hoje é o dia mais feliz de toda essa gestão, porque temos o comprometimento do Governador em dar encaminhamento ao PCCS e ao Estatuto”, comemorou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade, afirmou que a Casa de Leis está à disposição para apreciar e votar com a máxima celeridade as matérias que beneficiem o povo tocantinense. “Logo que recebermos a matéria da Polícia Penal vamos nos debruçar, discutir e aprovar o mais rápido possível. Recentemente, recebemos o governador de Rondônia que ficou encantado com o trabalho que é prestado por estes servidores e que acompanhamos de perto. Parabenizo toda a Polícia Penal pelos relevantes serviços”, disse.

presidente do Sindicato dos Policiais Penais (Sindippen/TO), Wilton Angeles, reforçou o apoio que o governador Wanderlei Barbosa sempre dispensou à Polícia Penal. “Nossos policiais penais têm mudado a cara do sistema prisional com muito trabalho e dedicação. O Governador conhece nossa luta, participa ativamente do dia a dia da nossa classe, foi ele que recebeu a minuta do nosso PCCS. Tenho certeza que ele ainda vai contribuir muito para a evolução da Polícia Penal do Tocantins”, afirmou.

Equipamentos

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa entregou 56 mil munições letais, 3.413 munições menos letais, um drone e uma maleta de instrução para capacitação dos servidores. Os itens foram adquiridos por meio de recurso do Fundo Penitenciário Estadual e do Programa Valorizar, que visa a capacitação e valorização daqueles que atuam no Sistema Penal do Tocantins.

A solenidade no Palácio Araguaia contou com a participação de servidores da Polícia Penal, sindicatos e associações que representam a categoria, deputados estaduais e secretários de Estado.