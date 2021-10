Governador Wanderlei Barbosa nomeia coronel Ornelas para chefiar Estado Maior do Corpo de Bombeiros do Tocantins

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinou na tarde desta sexta-feira, 22, o ato de nomeação do coronel Peterson Queiroz de Ornelas para o cargo de chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO). A posse ocorreu no Palácio Araguaia.

O governador Wanderlei lembrou o trabalho realizado pelo coronel na corporação. “O coronel Peterson Ornelas tem uma longa ficha de trabalhos prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e reúne todas as qualidades para a nova função”, frisou.

O novo chefe do Estado Maior do CBMTO afirmou que está pronto para ajudar no crescimento da corporação. “Vamos ajudar o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Farias, e o nosso governador Wanderlei Barbosa a atender a sociedade tocantinense da melhor forma possível”, ressaltou o coronel Peterson Ornelas.

O ato contou com as presenças do secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, e do secretário-chefe do Gabinete do Governador, Sebastião Albuquerque, além do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, coronel Carlos Farias.