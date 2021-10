Governador Wanderlei Barbosa inaugura Centro de Treinamento de Tiro da PM, em Palmas

Contribuir para o aprimoramento técnico profissional e a capacitação continuada dos policiais militares. Esses são os principais objetivos do Centro de Treinamento Coronel Janilson Veras Barbosa (in memorian), inaugurado na noite desta quarta-feira, 27, pelo governador do Estado do Tocantins, em exercício, Wanderlei Barbosa. A inauguração aconteceu no Quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar, em Palmas, com a presença da comandante do 1º BPM, major Marlene, e do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, coronel Júlio Manoel da Silva Neto.

O Centro de Treinamento de Tiro da Polícia Militar constitui o primeiro do gênero no Estado e trará maior qualidade às instruções direcionadas ao efetivo policial, contribuindo com a melhoria da segurança pública da população. A obra contou com parceria do Governo do Tocantins, Prefeitura de Palmas e da iniciativa privada.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância das parcerias para promover ações que visam o bem estar da população e afirmou que a Polícia Militar tem usado essa prática para promover melhorias nas instalações e nas condições de trabalho dos agentes de segurança. “A PM sempre buscou essas parcerias junto ao comércio e população, porque eles compreendem a importância de uma polícia organizada e aparelhada, e o Governo do Estado também pensa dessa forma”, ressaltou.

O Chefe do Executivo destacou, ainda, os esforços do Governo Estadual para aparelhar a corporação. “Todos unidos chegamos a esse denominador comum. Aqui será realizado a preparação e o treinamento de todas as forças de segurança, para que estejam prontos para enfrentar as adversidades. A qualificação é a principal arma do policial militar”, pontuou o Governador.

A comandante do 1º BPM, major Marlene, afirmou que a inauguração do Centro de Treinamento representa um sonho realizado. “Não é um sonho apenas do 1º BPM, mas de todas as forças de segurança”, comemorou.

O comandante-geral da PMTO, coronel Júlio Manoel da Silva Neto, agradeceu o apoio dos parceiros para a implantação do Centro e a importância do local para qualificação das forças de segurança. “Isso aqui vai permitir melhorar, cada vez mais, o nível técnico dos nossos policiais. Com certeza vamos buscar um trabalho de excelência perante a nossa comunidade”, frisou.

Presenças

O evento contou com a presença da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro; dos deputados estaduais Léo Barbosa, Claudia Lelis, Jorge Frederico e Valdemar Júnior; de representantes das forças de segurança, secretários de Estado e outros auxiliares do Governo do Tocantins.