Governador Wanderlei Barbosa entrega 110 novos leitos no HPG após espera de 10 anos

por Adenauer Cunha/Governo do Tocantins

publicado: 14/03/2023 19:43:00 – atualizado: 14/03/2023 20:38:02

O governador Wanderlei Barbosa entregou nesta terça-feira, 14, 110 novos leitos no Hospital Geral de Palmas (HGP). São 50 unidades de terapia intensiva (UTI), 30 leitos de pronto socorro e outros 30 para quimioterapia no novo ambulatório da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que conta ainda com 20 consultórios médicos para atendimento a pacientes em tratamento contra o câncer.

Assim que chegou na unidade, o Chefe do Executivo conheceu as novas alas e equipamentos instalados e prontos para atender à população. Também vistoriou partes das novas edificações, ainda em andamento, e garantiu que a ampliação completa do HGP será entregue até o fim deste ano. “As obras avançam com rapidez para que sejam entregues no fim do ano, daqui 9 meses, como nos garantiu a empresa. O Governo do Tocantins tem aportado recursos para que o projeto final do hospital ande com celeridade”, garantiu Wanderlei Barbosa.

As obras de ampliação do HGP tiveram início em 2013 e passaram por diversas interrupções nesses quase dez anos de execução, até ser retomado efetivamente em 2022, já sob a atual gestão. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana, 89% das obras já estão concluídas e já foram investidos R$ 95 milhões. “Estamos dobrando a capacidade de atendimento do HGP com quase 28 mil m² de área construída. Isso tem sido possível graças ao comprometimento da atual gestão e à recuperação fiscal do Estado”, destacou o secretário.

Unacon

O novo ambulatório da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) vai ofertar 30 leitos de quimioterapia, sendo 20 unidades para adultos e dez infantis. O centro oncológico é responsável por prestar atendimentos especializados nas áreas de Oncologia Clínica, Oncologia Pediátrica, Onco-Hematologia, Oncologia Cirúrgica, Ginecologia, Mastologia, Urologia, Dermatologia, Clínica da Dor e Cuidados Paliativos.

O novo ambulatório da Unacon contará com 20 consultórios médicos, atendendo oncopediatria, urologia, hematologia, ginecologia, odontologia, oncologia clínica, ortopedia, psicologia, assistência social e outros. O espaço também terá brinquedoteca, visando garantir humanização e tornar o ambiente receptivo e acolhedor às crianças em tratamento, além de laboratório, farmácia e sala de procedimentos.

Obras

Além das alas entregues nesta terça-feira, seguem em execução as obras para acomodação de mais 24 leitos de pronto socorro, que passará a ter um novo serviço, com ala específica, 16 leitos para inalação, 50 leitos de UTI, ampliação da cozinha e refeitório e execução dos eixos públicos, de modo a garantir acessos externos e internos a toda unidade.

O governador Wanderlei Barbosa também destacou a execução das obras do Hospital Geral de Araguaína. “Lá em Araguaína havia ordem de serviço para 24 meses, mas sem pagamento as obras não andavam. Nós fizemos um aporte de R$ 70 milhões e a obra andou. Por lá, o nosso compromisso é entregar a unidade em 16 meses”, afirmou.

Hospital de Amor

O governador Wanderlei Barbosa destacou ainda a parceria entre o Governo do Tocantins e o Hospital de Amor de Palmas. A unidade terá dez leitos à disposição no HGP para dar continuidade ao tratamento de seus pacientes com câncer. “Nós estamos trazendo o Hospital de Amor aqui para dentro. Dessa forma, vamos melhorar o atendimento às pessoas com câncer, porque muitos precisavam ir até Barretos para se tratarem, mas grande parte deles terá atendimento aqui mesmo em Palmas de agora em diante”, encerrou.

Edição: Luiz Melchiades

Edição: Luiz Melchiades