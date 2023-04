Governador Wanderlei Barbosa concede mais de 600 promoções à PMTO durante Solenidade Tiradentes

A manhã desta quinta-feira, 20, véspera do feriado de Tiradentes, foi de celebração para 648 oficiais e praças da Polícia Militar do Tocantins (PMTO): o governador do Estado, Wanderlei Barbosa, concedeu promoção por critério de escolha, antiguidade e de merecimento a estes policiais. As promoções ocorreram durante a Solenidade Tiradentes de Promoções e Entrega de Medalhas dos Militares Estaduais 2023. A promoção de oficiais e praças aptos para tal ocorre anualmente nesta data, em alusão ao Dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar, e comemorado em 21 de abril.

No exercício de reparar pendências históricas do Governo do Tocantins para com a classe, o líder do Executivo afirmou que tais promoções já deveriam ter acontecido há mais de 15 anos. “Estamos corrigindo esses erros do passado, parabenizo pela persistência e pedimos desculpas por aqueles que erraram, quando os senhores deveriam ser promovidos a cada quatro anos e ficaram até 15 anos sem essa promoção”, afirmou Wanderlei Barbosa, que reconheceu a PMTO como uma instituição honrada e de grande importância para a sociedade tocantinense, ao citar a operação Canguçu, que vem acontecendo há duas semanas nas mediações entre Tocantins e Mato Grosso. “Depositamos toda a nossa confiança nas nossas forças de segurança. Quando saímos de casa, qualquer situação difícil que encontramos, lembramos do 190 para nos socorrer”, afirmou ao parabenizar todos os oficiais e os praças promovidos.

O comandante-geral da PM no Tocantins, coronel Márcio Antônio Barbosa, explicou porque a data é tão importante para a corporação. “Dia 21 de abril é uma data histórica para a Polícia Militar, pois é o dia do nosso patrono Tiradentes. É uma data que comemoramos e em que realizamos, também, as promoções do policial militar, onde ele ascende e dá fluxo à sua carreira”, contou ao complementar: “hoje, temos um momento importante em que o governador Wanderlei Barbosa está promovendo mais de 600 policiais e estamos agraciando mais de 300 policiais e algumas autoridades civis como uma forma de realizar uma interação social da PM com a sociedade, além de homenagear aqueles que são parceiros da nossa instituição”, pontuou.

Oito anos sendo tenente-coronel, o, agora, coronel Flávio Santos Brito fez o Curso Superior de Polícia pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás há dois anos e, desde então, aguardava sua promoção. “Tô muito feliz e honrado por ter sido indicado, escolhido pelo governador Wanderlei Barbosa, pelo vice-governador Laurez Barbosa e pelo nosso comandante coronel Barbosa. A promoção ao posto de coronel, que é o último da carreira militar, é sempre um motivo de muito orgulho e muita honra. Minha família também está muito feliz e agradecida. Eu espero poder corresponder e contribuir com o crescimento da corporação da PM e do Estado do Tocantins”, afirmou.

Condecorações Especiais

Além das promoções, a Polícia Militar também prestou homenagens a oficiais e civis por serviços prestados à sociedade. Na ocasião, foram distribuídas as Medalhas Tiradentes; do Mérito Policial Militar; Intelectual; e de Tempo de Serviço. “Hoje, foi um dia muito importante, em que o Governo do Tocantins e a sua Polícia Militar condecoraram pessoas que prestaram e prestam serviços importantes para o Estado, promovendo aqueles bons policiais, que já têm uma história de trabalho em prol da comunidade. Parabenizo o nosso governador Wanderlei Barbosa, a nossa Polícia Militar, preocupados sempre com a valorização das pessoas e com o fortalecimento da Segurança Pública”, citou o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira.

Representando o seu marido, coronel Francinaldo Machado Bó, da PMTO; e o seu irmão, tenente-coronel Gleidistone Gomes Cavalcanti da Silva, comandante do Regimento de Polícia Montada (RPMONT) da cavalaria do Estado da Paraíba, a servidora civil da PMTO, enfermeira Gleidistania Gomes Cavalcanti Bó, acompanhada de seus dois filhos, Davi, de 11 anos, e Samuel, de 9, recebeu a Medalha Tiradentes em nome dos dois. “Sinto muito orgulho, pois sei que ambos prestam um excelente serviço à Polícia Militar. É tanto que meu marido está em campo, comandando a operação Canguçu de combate à criminalidade. Nós estamos aqui homenageando, também, e muito felizes com esse reconhecimento”, concluiu.

A Medalha Tiradentes é concedida a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado ou, em especial, à corporação ou a seu interesse. Já a Medalha do Mérito Policial Militar é concedida a todos os militares que, no desempenho da função, tenham prestado relevantes serviços à PMTO ou praticado atos de bravura, visando à preservação da ordem pública, à defesa das instituições ou ao salvamento de vidas humanas. A Medalha do Mérito Intelectual é concedida ao militar que houver obtido o primeiro lugar ao término dos cursos de aperfeiçoamento de oficiais, formação de oficiais, aperfeiçoamento de sargentos e formação de sargentos. Por fim, a Medalha de Tempo de Serviço destina-se a recompensar os bons serviços prestados pelos oficiais e praças da corporação em serviço ativo por 10, 20 e 30 anos.

Formatura do CAO

Outra solenidade realizada na manhã desta quinta-feira, 20, no Espaço Cultural de Palmas, foi a formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), que teve duração de seis meses. Ao todo, foram formados 71 capitães, sendo 40 do Tocantins; 15 do Rio de Janeiro; 8 do Rio Grande do Sul; 7 do Piauí; e 1 da Bahia. Após esta formatura, todos eles estão aptos a serem promovidos para Major.

O capitão Marcos Araújo, lotado na Polícia Militar do Rio de Janeiro há 17 anos, falou sobre a importância de se ter este intercâmbio de conhecimento entre as Unidades Federativas. “O Brasil, que é um país tão grande, com muitas diferenças tanto no clima, nas cidades, na segurança pública e na violência, é de crucial importância que a PM de um estado visite o outro e conheça outros tipos de expertise, de modelo de policiamento implantado, para que possamos também implantar no RJ. Nessa experiência, a gente traz, também, algumas ideias novas para enriquecer o trabalho das outras polícias do Brasil”, afirmou, ao elogiar a gestão do CAO no Tocantins e sinalizar o desejo de retornar ao Estado para, desta vez, fazer o curso superior da PM, quando estiver apto para tal.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate