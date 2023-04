Deputado Antonio Andrade prestigia convenção do Republicanos em Brasília

O deputado Marcos Pereira de SP foi reconduzido para a presidência do partido e a Senadora Damares do DF assumiu o comando do Mulheres Republicanas

O Republicanos realizou sua 16ª Convenção Nacional nesta segunda-feira (24), na Câmara dos Deputados. O ato contou com a participação do deputado federal mais votado pelo Tocantins e filiado ao partido, Antonio Andrade.

No ato, o atual presidente da legenda, deputado federal Marcos Pereira (SP), foi reconduzido ao cargo para um mandato de mais quatro anos e a Senadora pelo DF Damares Alves assumiu o comando do Mulheres Republicanas.

O parlamentar tocantinense comemorou a reeleição de Marcos Pereira na presidência. “Sob o comando do presidente Marcos, o nosso partido ganhou notoriedade no cenário político nacional e hoje é representado no Congresso Nacional por 42 deputados federais, sendo três no Tocantins e quatro senadores. Além do governador do meu estado, o meu amigo Wanderlei Barbosa, e do maior estado da federação que é São Paulo, com Tarcísio de Freitas”, disse.

Presentes no evento, o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, governadores, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, parlamentares e dirigentes da sigla de todos os estados, entre outras autoridades.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade