Governador é convidado a participar do Encontro de Prefeitos Empreendedores

Na tarde de sexta-feira (19), o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, e o presidente do Sebrae, Rogério Ramos, estiveram no gabinete do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, para convidá-lo a participar do Encontro de Prefeitos Empreendedores. O evento será realizado na segunda-feira (9), em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo canal do Sebrae Tocantins no YouTube.

“O Governo do Estado é um parceiro fundamental do Sebrae na promoção dos pequenos negócios, por isso viemos convidar o governador a marcar presença no Encontro de Prefeitos Empreendedores. No evento discutiremos as estratégias de planejamento e desenvolvimento municipal, o turismo e as vocações territoriais de cada região, sempre com foco na sustentabilidade”, destacou Moisés Gomes.

O presidente do Sebrae, Rogério Ramos, enfatizou a importância da união dos poderes públicos e iniciativa privada para “levantar questões relacionadas às boas práticas na gestão, com capacidade técnica para aumentar a potencialidade dos municípios, por meio de ações inovadoras, inteligentes e indutoras do desenvolvimento local”.

Na oportunidade, o governador Wanderlei Barbosa recebeu um kit institucional do Programa Cidade Empreendedora, oferecido pelo Sebrae, e o convite para o evento. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins).