Gestores tocantinenses têm até dia 2 de agosto para responder formulário sobre o Siafic

O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) reforça a importância dos prefeitos e responsáveis pelos setores contábeis dos 139 municípios do Estado, a responderem ao formulário do “Diagnóstico do Siafic” – Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle-, até o dia 2 de agosto de 2023, conforme orientado no Ofício Circular 53/2023 enviado pela presidência da Corte.

O levantamento tem objetivo de avaliar os requisitos mínimos de qualidade do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFIC), que deverá ser observado por todos os entes federativos a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme determinado no Decreto Federal nº 10.540, de 2020.

O preenchimento das informações é feito de forma eletrônica pelas prefeituras e deverá ocorrer até o próximo dia 2 de agosto. Em caso de dúvida, o usuário deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Apoio Técnico do TCE/TO, pelo telefone: (63) 3232-5922.

O link para acessar o formulário foi enviado nos e-mails cadastros pelos responsáveis de cada prefeitura dos 139 municípios.