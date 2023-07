Em Brasília, Cinthia Ribeiro destaca importância de investimentos em segurança pública

No Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a prefeita Cinthia Ribeiro participou da abertura do Seminário Nacional de Participação e Adesão ao Pronasci 2, ocorrido nesta terça-feira, 25, no Palácio da Justiça, em Brasília (DF). O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) terá ações focadas em 163 municípios brasileiros, entre eles está Palmas. “É emblemático estar na adesão ao Pronasci 2, que tem como objetivo pensar e investir em uma segurança pública de forma inteligente e integrada às demais políticas públicas e assim termos um resultado positivo para a população”, frisou a gestora durante a cerimônia.

Conforme o MJSP, o objetivo do seminário é ouvir os municípios, colher as demandas e, a partir disso, articular políticas públicas. Também em Brasília, o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Agostinho Júnior, explicou que o programa pensa a segurança pública de forma mais ampla, com ações de cidadania, combate à violência contra as mulheres, trabalho contra o racismo, política de ressocialização. “Hoje tivemos o lançamento e o seminário, amanhã teremos as oficinas onde vamos traçar as prioridades para a execução dos investimentos.”

Além do ministro da MJSP, Flávio Dino, e da prefeita Cinthia, também participaram da solenidade a coordenadora do Pronasci, Tamires Sampaio, os ministros das Cidades, Jader Barbalho Filho; dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e o prefeito do Recife (PE), João Campos. Cinthia e João Campos, ambos prefeitos, foram convidados para representar os 163 municípios atendidos pelo Pronasci 2.

O ministro Flávio Dino destacou que a principal finalidade das ações do Pronasci é reduzir os indicadores de mortes violentas intencionais e, consequentemente, as outras modalidades criminosas. “Precisamos identificar em cada território, desses 163 municípios, o que podemos fazer juntos. Nós queremos ouvir, mas ouvir com uma noção instrumental. Ouvir para fazer, para agir, incidir na realidade”, finalizou.

O MJSP detalhou que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça (Senad/MJSP) e a coordenação do Pronasci promoverão, nesta quarta-feira, 26, oficina sobre os Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social (Cais). O intuito é apresentar a ideia de espaços para atendimento de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, com demandas relacionadas ao uso de drogas e pessoas em contato com o sistema de justiça criminal por conta da Lei de Drogas.

Texto e edição: Secom