Fundação Municipal da Juventude divulga pesquisa para mapear áreas de interesse em qualificação profissional

A Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP) realiza uma pesquisa para mapear as áreas e demandas de interesse de qualificação profissional dos jovens palmenses. O intuito da pesquisa é nortear o Programa Qualifica PMW e outras políticas públicas a serem desenvolvidas pela fundação. A pesquisa Fala Juventude está disponível no site redejuventude.com.br.

O formulário planeja identificar um conjunto de dados importantes, como renda, localização geográfica, raça, gênero, ocupação profissional, formação acadêmica e se há interesse em qualificação profissional, entre outros fatores, para ajudar a formular políticas públicas que mais se encaixem no contexto social atual na capital e da juventude de Palmas.

O Qualifica PMW ofertará cursos em parceria com os sistemas Sebrae, Sesc, Senai e Senac e também junto à Universidade Federal do Tocantins (UFT), com a intenção de ser lançado a partir do final do mês de junho, e também nos meses de julho e agosto, cumprindo o prazo estabelecido pelo Planejamento Anual da Prefeitura de Palmas.

A Presidente da FJP, Carol Azevedo, abordou a importância de dados atualizados da juventude da Capital para formular políticas de impacto social. “Pensar a política a partir da necessidade real da juventude de Palmas, além de instigar um processo coletivo de pensar essas políticas com a juventude a partir das demandas e das projeções que sonham para o futuro. Somos capazes de definir sobre as políticas públicas do nosso Município e essa aproximação é muito importante para a fundação. Queremos a juventude como protagonista nos processos de decisão”, afirmou.