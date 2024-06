Compede realiza primeira reunião extraordinária de nova mesa diretora da entidade

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Palmas (Compede), gestão 2024-2027, realizou a sua primeira reunião extraordinária na tarde desta sexta-feira, 21. Na ocasião, foram eleitos os membros da mesa diretora para o ano de 2024 e definido o calendário de reuniões para o segundo semestre deste ano.

Após a eleição da mesa foi deliberado o calendário das reuniões ordinárias do Compede, em que ficou definido que os encontros de caráter ordinário serão realizados nas primeiras sextas-feiras de cada mês, na sala de reuniões do piso térreo, da´Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial (Sempsir), com início às 14 horas. Podendo haver, se necessário, a convocação de reuniões extraordinárias ao longo do semestre. “É uma alegria fazer parte desta gestão que apoia e fortalece a participação da comunidade e o controle social por meio dos conselhos de direitos”, destacou a secretária municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial, Cleizenir dos Santos, durante a abertura do encontro.

Mesa diretora

Foram eleitos e eleitas para compor a mesa diretora os seguintes conselheiros:

– Presidenta: Mônica Ferreira da Costa, representante da Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Tocantins (Adveto);

– Vice-presidenta: Simone Fontenelle da Silva, representante da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial (Sempsir);

– 1ª-secretária: Vilma Maria Gomes da Silva, representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmas (Apae).

Confira como ficou o calendário de reuniões:

– 02/08 às 14h;

– 06/09 às 14h;

– 04/10 às 14h;

– 01/11 às 14h:

– 06/12 às 14h.