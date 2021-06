Fundação da juventude de Porto Nacional realiza o dia do acolhimento

Em alusão à data 26 de Junho, Dia Internacional de Combate às Drogas, a Prefeitura de Porto Nacional por meio da Fundação da Juventude realizou nesta sexta-feira (25), O Dia do Acolhimento às pessoas dependentes químicas, usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

A ação foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social, União (Cras) e contou com serviços de saúde e assistência social: testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, vacinação contra a Covid-19, doações de roupas, entrega de cestas básicas, corte de cabelo, entrega de kit de higiene e máscaras. Na ocasião, ofereceram café da manhã e almoço.

O Presidente da Fundação da Juventude, Murilo Ferreira, disse que a atividade disponibilizou vários serviços, e principalmente, a apresentação da importância do serviço do CAPS para eles darem sequência ao tratamento. “Responsabilidade da sociedade e dos órgãos públicos, porque precisamos acolher essas pessoas”, enfatizou o presidente.

O Dia do Acolhimento foi realizado com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria da Saúde, Vigilância em Saúde, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos de Porto Nacional (ITPAC) por meio das Ligas Acadêmicas, Gordim do Salão, Cabeleireiro Kauã proprietário do Elite Cabelos e Barber Shop e Murilo.

O DIA 26 DE JUNHO

Data estipulada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução nº 42/112, de 7 de dezembro de 1987, como um dia especial de combate às drogas, criado por recomendação da Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.