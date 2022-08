Freire Júnior: “Wanderlei Barbosa nem participou da criação do Tocantins”

Por Assessoria

O candidato a vice-governador Freire Júnior (MDB), na chapa com Ronaldo Dimas, destaca que alguns políticos têm adotado um discurso fora da realidade de que seria curraleiro do Tocantins, filho da terra, mas essas mesmas pessoas nem participaram da criação do Tocantins. “Precisamos desconstruir essas mentiras que estão sendo colocadas e vendidas de que Wanderlei é um político histórico do Tocantins, o curraleiro e teria melhores condições de ser governador por essa razão. Eu participei da criação do Tocantins e o atual governador não estava na luta pela emancipação do Norte goiano e criação do Tocantins”, pontua.

Freire destaca que lembra da participação de Ronaldo Dimas na criação do Tocantins. “Dimas não estava na política partidária e eleitoral na época, mas contribuiu através do movimento classista, organizando o sindicato da construção civil e o empresariado. Dimas é o governador que povo quer e espera, que reúne as condições, o conhecimento e o compromisso para transformar o Tocantins”, pontua. Freire é filho do deputado federal constituinte José Freire, sendo que atuou ativamente com o pai nos anos de debate sobre a criação do Tocantins, sendo eleito deputado federal na primeira eleição do Estado mais jovem do Brasil.

Ex-deputado federal e estadual, Freire aponta que o Tocantins vivencia a farra com o dinheiro público no âmbito do Executivo estadual, uma gestão estadual que seria desastrosa. “Precisamos juntar nossas forças para fazer o melhor projeto para o Tocantins e o Ronaldo Dimas personifica essa expectativa e vontade de transformação”, afirma Freire, destacando que as famílias tocantinenses precisam ser preservadas e a educação priorizada.

Freire Júnior foi definido em convenção, realizada na sexta-feira, 5 de agosto, como o candidato a vice de Dimas para as eleições deste ano.