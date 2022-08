Cinthia anunciará apoio do PSDB; Barbosa tem preferência

Por Roberta Tum

A prefeita Cinthia Ribeiro Mantoan – que faz uma gestão muito bem avaliada na capital – decide nas próximas horas com quem seguirá na campanha majoritária deste ano ao governo do Estado. A chance é grande para que apoie o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). É o que se depreende dos últimos encontros que ela realizou com seu conselho político, que envolve os nomes fortes da gestão. Basicamente o grupo que construiu com ela a vitória nas últimas eleições e que comanda com ela as principais áreas da gestão.

Pelo que o Blog apurou, a prefeita tem ouvido, antes de tomar a decisão, parceiros políticos, aliados, amigos e pessoas com referência no jogo político. A maioria entende que não há clima para ela com Ronaldo Dimas, devido ao grupo que o cerca. É lá que está o PL, que tem em seus quadros a presidente da Câmara de Palmas, vereadora Janad Valcari, que tem se tornado a maior adversária da gestão, e não só da prefeita. A relação com Dimas também não foi construída, e os problemas do passado não foram superados.

O compromisso da prefeita era com Eduardo Gomes. Mas como se sabe, o Senador declinou de ser candidato, deixando a prefeita livre do compromisso.

Senatória ainda indefinida

A convenção do PSDB nesta noite de quinta não deve terminar com definição para o Senado, por alguns motivos. Aliada de 2020, a professora Dorinha não teria alinhado com a gestão, este apoio nos últimos dias. Embora seja a preferida da maior parte do grupo da prefeita, há também algumas dificuldades na celebração deste apoio. A relação política esfriou com o episódio da construção de um impeachment para a prefeita (arrumação da qual os vereadores do Democratas, hoje no União Brasil participaram), e também na primeira eleição da Mesa Diretora da Câmara.

Nos bastidores a relação política é considerada zerada, e uma nova aliança teria que ser melhor discutida. Próximo da prefeita, quem trabalha para juntar as duas no mesmo palanque é o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, mergulhado na campanha de Dorinha.

Por outro lado, a semelhança de estilo entre Cinthia e Kátia é notória, e a relação das duas tem melhorado com o tempo. A senadora também contribuiu com suas emendas para obras importantes na capital, e tem procurado diretamente a prefeita em busca deste apoio. Seus interlocutores também têm sido incansáveis em fazer gestos no sentido de apoiar o grupo político da prefeita e seu projeto de futuro.

No páreo também, o ex-governador Mauro Carlesse pode ter sua chance com a prefeita, uma vez que lá atrás, foi ele quem a socorreu quando tudo estava armado para que ela perdesse o mandato. Carlesse também tem seus defensores no grupo da prefeita, mas há dificuldade em ratificar este apoio, por todo desgate vivido no processo de afastamento

Seja quem for a opção de Cinthia, o apoio da prefeita da capital é decisivo para uma eventual vitória, numa campanha tão disputada.