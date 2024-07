Formoso do Araguaia recebe mais de 3 milhões e meio em recursos pagos de deputado Antonio Andrade

A saúde do município de Formoso do Araguaia foi beneficiada com mais de R$ 3,5 milhões em recursos pagos, uma conquista atribuída ao incansável trabalho do deputado federal Antonio Andrade (Republicanos). Este investimento promete impulsionar a saúde local e Formoso do Araguaia recebe mais de 3 milhões e meio em recursos pagos de deputado Antonio Andrademelhorar a qualidade de vida dos moradores.

Os recursos destinados ao município serão aplicados no custeio PAP no valor de R$ 2.159.978,00 (atenção básica) e MAC no valor de R$ 1.500.000,00 (média e alta complexidade). Os investimentos chegam em um momento crucial, proporcionando melhorias significativas.

Com os recursos, serão adquiridos equipamentos para as unidades básicas, bem como medicamentos e insumos necessários para o atendimento à população. Além disso, está previsto o incremento na oferta de serviços médicos, o que deve reduzir as filas e melhorar o atendimento aos pacientes.

O parlamentar destacou a importância desses recursos para Formoso do Araguaia. “Estou muito feliz em poder contribuir para o desenvolvimento de Formoso. Esses recursos que foram pagos serão fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover o crescimento da cidade. Continuarei trabalhando para trazer mais benefícios para nossa população”, afirmou o deputado.

Pró-Rim Palmas

Também nesta segunda, 01/07, a instituição Pró-rim que é referência no tratamento renal no Tocantins, recebeu R$ 491.756,00 em recursos do parlamentar. O dinheiro já está na conta.

A clínica atende 236 pacientes em tratamento de hemodiálise, oriundos da Capital e de mais 41 municípios da região, entre eles Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Miracema do Tocantins, Novo Acordo, Dianópolis e Miranorte.

