Formatura de oficiais e inauguração da Galeria dos Governadores marcam programação de aniversário do Tocantins

Como parte da programação de aniversário dos 33 anos de criação do Tocantins, o governador Mauro Carlesse participou na noite dessa terça-feira, 5, da solenidade de formatura de policiais militares que participaram dos cursos de Habilitação de Oficiais da Administração, Músicos e da Administração da Saúde da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e inaugurou a Galeria dos Governadores, no hall de entrada da ala sul do Palácio Araguaia. Ao todo, 218 alunos concluíram o curso. Os eventos foram prestigiados por representantes de todos os poderes e das forças de segurança do Estado, prefeitos e outras autoridades.

Os cursos tiveram início em junho deste ano e foram moldados nos critérios estabelecidos em lei estadual e contemplaram as praças da graduação de subtenente do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), Quadro de Praças da Saúde (QPS) e Quadro de Praças Especialistas (QPE) aprovadas em processo seletivo interno da corporação. Os cursos contaram com carga horária de 800 horas/aula, o equivalente a três meses e meio de duração, onde os alunos receberam conhecimentos nas áreas jurídica e administrativa, além de procedimentos operacionais padrão da PMTO.

Com a conclusão dos cursos, os participantes passam a integrar o oficialato e deixam a carreira de praça para ocupar o primeiro posto de oficial da PMTO e estão prontos para prestar um serviço ainda mais qualificado à sociedade tocantinense.

Cerimônia

A cerimônia de formatura iniciou com a apresentação da tropa pelo comandante do batalhão de desfile e dos formandos ao governador Mauro Carlesse. Depois da execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda da Polícia Militar do Estado do Tocantins, foi realizada a leitura do ato de promoção dos formandos e a entrega de espadas pelos padrinhos e pelas madrinhas. A segunda-tenente Weliane Monteiro Dourado e o segundo-tenente Cleyton Nascimento falaram em nome dos formandos e agradeceram ao Governador pelo apoio dispensado para realização dos cursos.

Após o descerramento da placa do curso de Habilitação de Oficiais da Administração 2021, foi entregue uma homenagem ao governador Mauro Carlesse, ao presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade; e ao presidente do Tribunal de Justiça, João Rigo Guimarães, que foi representado pelo tenente-coronel João Márcio Costa.

O governador Mauro Carlesse destacou a importância da data que marcou o aniversário de 33 anos de criação do Estado do Tocantins e em poder participar de uma solenidade de tamanha importância para a Polícia Militar. O Governador elogiou as forças de segurança do Estado, em especial a PM, que, segundo ele, está entre as melhores do Brasil. “O Tocantins conta com os melhores policiais do país e quanto mais preparados os senhores estiverem, mais condições teremos de cuidar da nossa comunidade. Quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de proporcionar às pessoas que lutam, trabalham, estudam e fazem com que a sua profissão seja importante para a família, a comunidade e o Tocantins, com certeza, conta com os melhores policiais”, frisou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, lembrou que o 5 de outubro é o dia da autonomia do Tocantins e uma data para lembrar daqueles que lutaram de forma direta pela causa e também pessoas como o governador Mauro Carlesse, que tem sido determinante nessa retomada do desenvolvimento do Estado. “Quero cumprimentar o Governador e dizer da nossa satisfação com essa parceria do Executivo com o Legislativo que permite hoje estarmos realizando um evento desta magnitude, homenageando os nossos policiais”, destacou.

Galeria dos Governadores

A Galeria dos Governadores, inaugurada em comemoração aos 33 anos de criação do Tocantins, constitui um espaço que reúne quadros com fotos de todos os ex-governadores do Estado. Localizada no hall de entrada do Palácio Araguaia, na ala sul, o espaço conta com fotos dos sete gestores do Tocantins. A solenidade contou com a presença de ex-governadores e representantes de ex-governadores.

Durante a solenidade, foram realizadas apresentações musicais de Genésio Tocantins, além de apresentações de sússia e dos catireiros de Natividade. Já os quadros foram pintados pelo artista plástico Jonh Oliveira, de Araguaína.

Para o governador Mauro Carlesse, no dia em que se comemora os 33 anos do Tocantins é importante inaugurar um espaço que homenageia pessoas que governaram o Estado e, cada um no seu tempo, deram a sua contribuição para o desenvolvimento da região. “Aqui, homenageamos os líderes pioneiros, aqueles que construíram as primeiras obras estruturantes e a nossa capital Palmas, bem como, os que deram continuidade ao trabalho de modernizar e consolidar o Estado”, ressaltou.

“É um momento importante na minha vida e quero agradecer ao governador Mauro Carlesse por essa atitude”, ressaltou o ex-governador Raimundo Pires dos Santos, que frisou que este 5 de outubro foi uma data para relembrar tudo que tem acontecido de bom desde a implantação do Estado e isso vai se eternizar na memória de quem visitar o Palácio Araguaia.

A galeria conta com os quadros dos ex-governadores Siqueira Campos, que governou por quatro mandatos (1989-1991/1995-1998/1999-2002/2011-2014); Moisés Avelino, no período de 1991 a 1994; Raimundo Pires do Santos, 1998; Marcelo Miranda, 2003-2006/2007-2009/2015-2018; Carlos Henrique Amorim, 2009-2010; Sandoval Cardoso, 2014; e Mauro Carlesse, 2018/ 2019-2022.

Fonte Luminosa

Também foi reinaugurada a Fonte Luminosa, localizada no lado norte da Praça dos Girassóis. Com jatos de água que podem chegar até 15 metros de altura, a fonte passou por manutenção e recebeu nova iluminação.