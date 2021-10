Em solenidade, Polícia Militar forma 218 novos Oficiais da Administração, Músicos e da Saúde

Após quase quatro meses de curso, 800 horas / aula e anos de luta, nesta terça-feira, 5 de outubro, data em que se comemora o aniversário do Estado, a Polícia Militar do Tocantins realizou a formatura de 218 novos Oficiais da Administração, Músicos e Administração da Saúde. A partir desta data, os militares ingressam no oficialato da PMTO, um sonho realizado por cada um e pela PMTO. A solenidade aconteceu na Ala Norte do Palácio Araguaia e o ato de promoção dos novos oficiais foi publicado em Diário Oficial na mesma data.

Estiveram presentes na solenidade de formatura, o Governador do Estado e também padrinho da turma da turma do Curso de Habilitação de Oficiais da Saúde, Mauro Carlesse, o Presidente da Assembleia Legislativa e padrinho da turma do Curso de Habilitação de Oficiais da Administração, Antônio Andrade, a deputada estadual e madrinha da turma do Curso de Habilitação de Oficiais Músicos, Luana Ribeiro, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Julio Manoel da Silva Neto, o Chefe do Estado Maior da PMTO, coronel Wesley Borges Costa, além de outras autoridades militares e políticas que prestigiaram o evento.

Dos 220 inscritos, 218 alunos, sendo 216 da Polícia Militar e dois do Corpo de Bombeiros, concluíram os cursos com aproveitamento e foram promovidos ao posto de segundo tenente da Polícia Militar do Estado do Tocantins.

Logo no início da cerimônia de formatura, as turmas foram apresentadas ao Governador do Estado, pelo coordenador dos Cursos, major Miron Martins da Silva e em seguida o ato alusivo à conclusão do curso e de promoção foram lidos.

Em um momento de emoção e partilha da conquista com os familiares e amigos, durante a cerimônia, os padrinhos entregaram a espada que é o símbolo de compromisso dos futuros oficiais da Polícia Militar, e insígnias, para os formandos.

A agora 2° tenente, Oficial do Quadro da Saúde, Flávia Ribeiro, alcançou o primeiro lugar no curso e comemorou a possibilidade de ascensão. “No nosso quadro de Praças Especialistas da Saúde não existia a possibilidade dos militares ascenderem ao posto de oficiais e por esse motivo, esta foi uma oportunidade ímpar que eu agarrei, e com muito esforço e troca de experiências, tornei meu sonho em realidade”, Disse.

Para o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Julio Manoel da Silva Neto, o ato de formatura só se tornou realidade devido aos esforços do Governo do Estado. “O nosso sonho, só se tornou realidade devido ao Governo do Estado, na pessoas do Governador Mauro Carlesse, do Vice Governador Wanderlei Barbosa e toda sua equipe, que vestiram a camisa e juntos equilibraram as contas do Tocantins”. Completou: “Neste mesmo dia, em 1988, nascia o Estado do Tocantins e hoje, 33 anos depois, estamos fazendo história, no mesmo solo, festejamos o aniversário do Estado e em especial, a formatura de 218 militares que concluíram, com êxito, o curso de Habilitação de Oficiais da Administração, da banda de música e da Saúde e agora eu tenho certeza que todos estão prontos para servir a comunidade colocando em prática tudo que aprenderam na Academia de Polícia Militar Tiradentes” disse.

“Quero parabenizar a todos os formandos aqui presentes e dizer que tudo isso é resultado de muita luta em busca de um Estado equilibrado e em dia com suas obrigações financeiras”, disse o governador Mauro Carlesse.

O governador destacou ainda o compromisso do governo do Estado com a Polícia Militar do Tocantins, uma polícia de homens e mulheres sérios e honrados, que levam o melhor da segurança pública para a nossa população.

O curso

O Curso que teve início no dia 21 de junho de 2021, na Academia Policial Militar Tiradentes com 800 horas/aula, foi ofertado às Praças da Graduação de Subtenente do Quadro de Praça Policial Militar, Praça Especialista músico e Praça Especialista da Saúde, mediante critérios da Legislação e aprovadas em processo seletivo interno regido por Edital específico.

O Plano Integrado de Curso contemplou disciplinas organizadas em matriz curricular comum com eixo fundamental, profissional, técnicas administrativas, procedimento operacional padrão nível multiplicador e atividades extracurriculares, além da matriz curricular da especialidade de cada curso.

Culto Ecumênico

Na noite de segunda-feira, 04 de outubro, na ala norte do Palácio Araguaia, foi realizado o Culto Ecumênico em Ação de Graças pela conclusão dos Cursos de Habilitação de Oficiais da Administração, Músicos e da Administração da Saúde, da Polícia Militar do Tocantins.

A solenidade contou com a presença do Vice Governador, Wanderlei Barbosa, do Chefe do Estado Maior da PMTO, coronel Wesley Borges Costa, demais autoridades militares, religiosas, e familiares dos concluintes.