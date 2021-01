Forças de segurança promovem mais um etapa de fiscalização para conter aglomerações na Capital

Com a missão de resguardar vidas em cumprimento às medidas de combate a proliferação da Covid-19, as forças de segurança realizaram mais uma operação de fiscalização na noite desta sexta-feira,15, na Capital. Um estabelecimento comercial, localizado na quadra 103 Sul, recebeu um auto de infração, artigo 4º do Código de Postura do Município, por dificultar os trabalhos da equipe durante a ação.

Seguindo com a estratégia de combater as aglomerações e a perturbação do sossego público, as equipes visitaram pontos estratégicos distribuídos pela região Sul da cidade. Segundo informações dos Fiscais de Postura da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr), foram visitados oito estabelecimentos comerciais, dos segmentos de bares, casas de shows e restaurantes, e registrado a aplicação de um auto de infração, por desordem as normativas municipais.

Durante as abordagens foram observados os protocolos e adequadamente às exigências dos decretos de combate a proliferação do vírus como distanciamento social, espaçamento entre as mesas nos estabelecimentos, uso de máscaras pelos proprietários, funcionários e clientes, uso do álcool em gel e placas de orientações para os consumidores.

A ação conjunta é liderada pela Comissão de Monitoramento da Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr) e Vigilância Sanitária (Visa) com apoio dos efetivos da Polícia Militar (PM) dos agentes de Trânsito e Transporte e da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).

Trânsito

No momento da operação, quando as equipes passavam próximo a Avenida JK, centro, os agentes de Trânsito e Transporte registraram a ocorrência de um acidente, ou seja, um veículo subiu o canteiro central da avenida e colidiu com um poste. Na ocasião, foram realizados os procedimentos necessários e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da condutora responsável.