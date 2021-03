Fiscalização fecha o cerco contra aglomerações na Capital

Na noite da sexta-feira, 5, as forças de segurança voltaram às ruas intensificando a fiscalização para coibir aglomerações em estabelecimentos comerciais e festas irregulares privadas na Capital. A operação teve como foco os pontos comerciais localizados nas áreas internas das quadras que insistem em operar desrespeitando as medidas para conter o avanço da Covid-19. Os trabalhos de fiscalização seguem no final de semana em toda a cidade. Denúncias de irregularidades podem ser feitas nos seguintes números: 153 – Guarda Metropolitana de Palmas ou no 190 – Polícia Militar.

Durante a ação desta sexta, foram realizadas diversas visitas e registrados seis autos de infração e quatro notificações, nos estabelecimentos flagrados extrapolando o limite máximo do horário de funcionamento, promovendo eventos que causam aglomeração, dentre outros quesitos, descumprindo os decretos municipais. Na ocasião, os agentes de segurança pública ainda tiveram que agir rigorosamente, com pessoas exaltadas que desacataram a equipe.

As abordagens orientativas e repressivas vêm ocorrendo desde quarta-feira, 3. De acordo com a Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr), durante este período foram efetuados outras 11 notificações e um auto de infração em pontos comerciais como conveniências, bares, casa de show, distribuidora de bebidas e nos espaços onde foram constatados aglomeração de pessoas.

Novas medidas

Vale ressaltar que a partir deste sábado, 6, entra em vigor o novo plano da Prefeitura de Palmas para desacelerar as taxas de infecção e internações na rede de atendimento do sistema de saúde, provocadas pela proliferação do novo coronavírus. O Decreto nº 2.003 estabelece a suspensão das atividades não essenciais até o dia 16 de março.

As atividades são comandadas pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr) e pela Vigilância Sanitária (Visa), com o apoio dos agentes de Trânsito e Transporte, da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e Polícia Militar (PM).