Final de semana é marcado por fiscalização contra aglomerações em diferentes pontos da Capital

A Prefeitura de Palmas intensificou os trabalhos de fiscalização durante fim de semana na Capital. As ações realizadas em conjunto com os órgãos fiscalizadores e de segurança pública, percorreram em comboio todas as regiões da cidade, para combater o desrespeito às medidas de enfrentamento à Covid-19. O monitoramento resultou na aplicação de um embargo (fechamento de estabelecimento), 13 autos de infração e seis notificações, entre a noite de sexta, 23, e domingo, 25.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), as rondas ostensivas foram realizadas em diferentes pontos da cidade, com visitas aos estabelecimentos, reforçando os trabalhos para prevenção e inibição às infrações. As atividades tiveram como foco também o monitoramento dos espaços públicos e das praias municipais, fechando assim, mais uma semana desde o início das novas medidas de flexibilização e ampliação dos horários das atividades comerciais, estabelecidas no Decreto N° 2.077.

Durante as abordagens, as equipes se depararam com alguns estabelecimentos que insistem em operar descumprindo as orientações que possibilitaram a retomada das atividades comerciais com atendimento ao público. As equipes atenderam denúncias de aglomerações, e ainda uma distribuidora de bebidas, na quadra 202 Sul, foi embargada, por reincidência, e por funcionar normalmente após a meia-noite. O enquadramento neste empreendimento reincidente foi registrado na madrugada de sábado para domingo.

Assim como nos fins de semanas anteriores, os trabalhos da operação integrada foram encerrados nas imediações da Praia da Graciosa. As equipes realizaram os trabalhos de repressão contra as aglomerações e executaram a dispersão do público no local.

Trânsito

Prosseguindo com as atividades de reforçar a segurança nas vias municipais, os agentes de Trânsito e Transporte municipal atuaram firmemente para combater as diversas infrações no trânsito, como o crime de alcoolemia e a alta velocidade. Os agentes efetuaram 85 autos de infração, cinco remoções de veículos, dois crimes de trânsito e três recusas do teste de alcoolemia, durante as operações.

Ação conjunta

Os trabalhos são comandados pela Diretoria de Fiscalização da Sedusr, realizada em conjunto pelas equipes da Vigilância Sanitária e de Obras e Posturas, com o apoio operacional dos agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da Cidadania e Justiça, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e o Procon-TO.