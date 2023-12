Fesp lança edital para seleção de 96 candidatos nos programas de residência na área da saúde

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), por meio do Sistema Integrado Saúde Escola para o Sistema Único de Saúde (Sise-SUS) e a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário Luterano de Palmas (Coremu/Ulbra-Palmas/Fesp), lançou nesta sexta-feira, 15, o Edital nº 2/2023 para seleção de 96 candidatos para residência em área profissional de Saúde. Para conferir o edital completo acesse aqui.

O presidente da Fesp, André Pugliese, ressalta a qualidade de ensino dos programas de residência. “Esse ano, a Fesp completa dez anos e durante esse período já formou mais de 600 especialistas. As nossas residências são referência em toda a região norte do país e o aumento na procura pelas nossas residências demonstra isso, o que deixa a todos da Fesp muito felizes. Conto então com a participação dos profissionais para participarem do processo seletivo”.

O processo seletivo visa o ingresso nos programas multiprofissional e uniprofissional, sendo eles: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Residência em área profissional da Saúde em Medicina Veterinária e Residência em área profissional da Saúde em Clínica Integrada de Adultos.

Conforme o edital, os alunos regularmente matriculados nos programas de residência terão direito à bolsa do Ministério da Saúde no valor de R$ 4.106,09.

Ainda segundo o edital, os programas terão a duração de 24 meses, e a carga horária dividida entre atividades teóricas, práticas e teórico-práticas.

A seleção dos candidatos será realizada pelo Coremu/Ulbra-Palmas/Fesp em conformidade com as disposições presentes no edital.

Os programas terão início em 1º de março de 2024.

Inscrições

As inscrições serão realizadas a partir da segunda-feira, 18, e seguem até 18 de janeiro de 2024, exclusivamente pelo site www.ulbra-to.br/residencias-saude onde o candidato deverá gerar o boleto para o pagamento.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 270,00 e poderá ser pago por meio de PIX ou cartão de crédito.

Poderão inscrever-se profissionais graduados nas áreas de Biomedicina, Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Os candidatos poderão requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição a partir de segunda-feira, 18, até quarta-feira, 20, caso se enquadram nos critérios presentes no edital. O resultado sairá no dia 8 de janeiro de 2024.

Provas

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 28 de janeiro de 2024 no Centro Universitário Luterano de Palmas, localizado na Avenida Teotônio Segurado, quadra 1501 Sul em Palmas.

Para a realização da prova é obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto, considerando-se os documentos de identificação dispostos no edital.

Confira cronograma

15/12/2023 – Publicação do edital

15 a 17/12/2023 – Período para impugnação de Edital

18/12/2023 a 18/01/2024 – Período de inscrições e solicitação de de condição especial para realização da prova

18/12/2023 a 20/12/2023 – Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição

08/01/2024 – Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição

08/01/2024 e 10/01/2024 – Período para interposição de recursos referentes a isenção da taxa de inscrição

12/01/2024 – Publicação da homologação das inscrições dos isentos

24.01.2024 – Publicação da homologação das inscrições

25/01/2024 – Período para interposição de recursos referentes à homologação das inscrições

26/01/2024 – Publicação da homologação das inscrições após recursos

26/01/2024 – Publicação do local das provas

28/01/2024- Aplicação da prova

29/01/2024 – Publicação da prova objetiva e do gabarito provisório da prova objetiva

30/01/2024 a 01/02/2024 – Data para apresentação de recurso da prova objetiva e do gabarito provisório

07/02/2024 – Resposta do resultado dos recursos, gabarito final e publicação do resultado final

08/02/2024, 09/02/2024, 15/02/2024 e 16/02/2024 – Período de matrículas

16/02/2024 – Chamada de suplentes

23/02/23 e 24/02/23 – Período de matrículas de suplentes

19/02 a 22/02/2024 – Período de matrículas de Suplentes (conforme chamamento)

01/03/2024 – Início das aulas

Texto: Fesp Palmas

Edição: Secom