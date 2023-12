Edital com 20 vagas para Residência em Medicina de Família e Comunidade é divulgado

A Comissão de Residência Médica do Sistema Integrado Saúde Escola do Sistema Único de Saúde (Coreme-SISE-SUS) lançou nesta sexta-feira, 15, o edital Coreme/SISE-SUS 3/2023 para o ingresso 2024 no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade do Município de Palmas que será ofertado por meio da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp). No total são oferecidas 20 vagas de início imediato. As inscrições iniciam a partir do dia 27 de dezembro. O edital consta publicado no Diário Oficial do Município (DOM) edição de número 3364, a partir da página 52.

O processo seletivo destina-se à seleção pública de candidatos ao Programa de Residência Médica (PRM) de acesso direto e sem ano adicional/área de atuação.

Para participação no processo seletivo, o candidato deve ter concluído o curso de graduação em Medicina, em instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), ou irá concluí-lo até a data prevista para matrícula no programa.

Os alunos regularmente matriculados nos Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade receberão uma bolsa no valor de R$ 4.106,09 pelo período de 24 meses.

De acordo com o edital, poderá requerer a reserva da vaga, pelo período de um ano, o médico convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro ano de Residência Médica, no prazo de 30 dias após o início do programa.

Inscrição

A inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico, de 27 de dezembro de 2023 a 26 de janeiro de 2024.

Poderão inscrever-se no processo seletivo os candidatos que concluíram o curso de graduação em Medicina ou irão concluí-lo até a data prevista para matrícula no Programa de Residência no edital.

Após a confirmação da inscrição, o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 350,00. A data limite para quitação será o dia 27 de janeiro de 2024 e o pagamento deverá ser realizado por meio de transferência entre contas, DOC ou TED, para a conta da instituição, conforme instruções constantes no edital.

Em seguida o candidato deverá enviar o comprovante de recolhimento da taxa para o e-mail [email protected] até dia 28 de janeiro de 2024 com descrição do nome do candidato e especialidade requerida no corpo do e-mail.

Isenção

O candidato que desejar solicitar isenção da taxa de inscrição deverá preencher o requerimento em formulário próprio disponível no endereço eletrônico até o dia 7 de janeiro de 2024 e anexar o documento comprobatório caso se enquadre nos critérios estabelecidos no edital.

O resultado da análise preliminar de solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será divulgado no dia 9 de janeiro de 2024, e o final no dia 12 de janeiro de 2024 pela Fesp.

Condições especiais

Pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são garantidas poderão solicitar condições especiais para realização da prova, tais como tempo adicional, local adequado para amamentar, ledor de prova, prova ampliada, aplicador para preencher o cartão-resposta, mobília especial para fazer a prova, excluindo-se o atendimento domiciliar.

O resultado da análise final de solicitações de condições especiais será divulgado pelo e-mail informado no ato da inscrição, no dia 1° de fevereiro de 2024.

Provas

O processo seletivo constará de uma fase obrigatória, sendo etapa única, com exame escrito objetivo, de caráter classificatório e eliminatório, constando como 100% da nota final, sem ser realizado exame prático ou arguição do currículo.

A prova será aplicada no dia 4 de fevereiro de 2024, no período da manhã, e terá duração de 3 horas.

O local da prova será divulgado até o dia 2 de fevereiro de 2024, pela Fesp.

Cronograma