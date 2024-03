Fesp divulga lista de aprovados na seleção de tutores e gestores de aprendizagem

A Fundação Escola de Saúde de Palmas (Fesp) divulgou nesta quinta-feira, 29, a lista de aprovados no processo seletivo de tutores e gestores de aprendizagem do Plano Integrado de Residências em Saúde (Pirs). Os candidatos que realizaram suas inscrições podem conferir a lista completa através do site fesp.palmas.to.gov.br/processo-seletivo.

Aqueles que se inscreveram e seguiram todas as orientações do edital, e tiveram suas inscrições indeferidas têm a oportunidade de entrar com recurso até às 18 horas desta sexta-feira, 1º. Segundo o edital, o resultado está previsto para ser divulgado na próxima segunda, 4.

São disponibilizadas, por meio do edital, oito vagas para preenchimento imediato e 37 para formação de cadastro reserva. Os candidatos selecionados poderão atuar em qualquer área de tutoria ou gestão, de acordo com as necessidades do plano e o interesse da Fesp.

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas busca selecionar tutores e gestores de aprendizagem para atuarem nos programas integrantes do Pirs, como a Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, a Residência Multiprofissional em Saúde Mental e a Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva.