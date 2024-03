Concurso da Saúde de Palmas atraiu mais de 28 mil candidatos inscritos

O Concurso Público do Quadro da Saúde da Prefeitura de Palmas atraiu grande interesse de pessoas que buscam uma carreira profissional no serviço público. Com um total de 28.492 inscrições, o certame atendeu as expectativas iniciais, revelando a forte demanda por vagas no quadro municipal da saúde.

Do total de candidatos inscritos, 6.964 foram beneficiados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Um total de 12.817 candidatos estão concorrendo às vagas de nível médio e 15.675 às vagas de nível superior. Com o encerramento da etapa de inscrições, as provas serão aplicadas no próximo dia 12 de abril.

O concurso do Quadro da Saúde é de responsabilidade do Instituto Vinte de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), sob orientação da Comissão Especial Organizadora dos Concursos Públicos do Município de Palmas e executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O acompanhamento do cronograma do concurso é de responsabilidade do candidato e deve ser feito por meio do site www.copese.uft.edu.br.

Confira as principais etapas

12 de abril: divulgação da relação definitiva das inscrições homologadas, dos locais de provas e da concorrência;

28 de abril: aplicação das provas (pela manhã para todos os cargos de nível médio e à tarde para os cargos de nível superior);

21 de junho: publicação do resultado final.