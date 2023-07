Férias escolares: período favorece práticas ambientais e de produção de alimentos sustentáveis em família

Já faz tempo que meio ambiente e produção de alimentos saudáveis e sustentáveis deixaram de ser assunto somente de adultos. Cada dia mais se percebe a precoce preocupação de crianças e adolescentes, intuitivamente ou estimulados pela escola, por uma alimentação saudável, água limpa e qualidade de vida. Mas para consolidar esta formação é fundamental que os familiares também participem.

A disponibilidade de tempo nesse período de férias é uma excelente oportunidade para explorar o tema com as crianças, avaliam educadores da Diretoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação (Semed). Para os especialistas, vivências simples no âmbito familiar, além de promover, desde cedo, a integração da criança à rotina administrativa de um lar, é possível colocar em prática alternativas interessantes como as já trabalhadas em aulas de campo na rede, por meio do Projeto Germinar.

Uma das mais atraentes e significativas formas de abordar a produção de alimentos é questionar os pequenos sobre a origem de cada produto por eles consumidos. De acordo com técnico agrícola da Semed, Bonfim dos Reis, e responsável pela condução das experiências produtivas do projeto, a pouca disponibilidade de espaço não é impedimento para se executar boas práticas em casa, utilizando materiais básicos e de fácil acesso.

“Em uma horta vertical, por exemplo, pode-se abordar a reutilização de materiais, tanto para construção como para insumos. É possível acompanhar cada fase da planta, da germinação à floração e finalmente ao fruto, a importância da irrigação, da adubação, dos cuidados. Dependendo da espécie escolhida, o período das férias é suficiente para cumprir todo o processo, chegando quase ao ponto de colheita”, explica.

Paralelamente à horta e destinada a ela, está a compostagem caseira em vasos. Também com reúso de garrafas PET e materiais simples, chama a atenção para a destinação ambientalmente adequada de resíduos orgânicos, normalmente encaminhados ao aterro sanitário. “São medidas simples e baratas. Dependem basicamente do interesse da família em abordar o tema em sua casa”, finaliza o técnico.

Literatura ambiental

Tempo disponível e literatura é uma combinação mágica para qualquer tema. Sobre a preservação da natureza, os livros infantis podem estimular debates e introduzir a educação ambiental na vida dos pequenos leitores. Algumas interessantes dicas de títulos para incentivar o debate acerca do meio ambiente são Greta e os Gigantes (Carochinha Editora), Chuva, Gente! (Editora Leiturinha) e Resgate do Planeta (Carochinha Editora).

São dicas simples que podem otimizar as férias, facilitar para os pais o transcorrer deste período e propiciar mais que um incentivo à reflexão. É também garantia de bons momentos em família.