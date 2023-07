Corrida Cross Country – Cross Run acontece neste domingo, 16, no Parque Cesamar

Com um percurso de 6,6 km de trilha dentro do Parque Cesamar, neste domingo, 16, será realizada a primeira edição da corrida Cross Country – Cross Run Parque Cesamar 2023. Organizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), a competição faz parte da programação do Palmas Férias 2023 e visa proporcionar aos participantes uma experiência desafiadora e enriquecedora, testando suas habilidades e superando seus desafios.

Com tempo estimado de 2 horas e 30 minutos de corrida, a largada ocorrerá às 7 horas, com concentração começando às 6 horas, e chamada para aquecimento e instruções finais às 6h45. Para ter a inscrição homologada e poder participar da corrida, o participante deve entregar para a organização do evento, dois litros de leite em caixa, que serão distribuídos para instituições carentes da de Palmas. Além disso, é recomendado que os competidores estejam utilizando roupas leves e confortáveis, apropriadas para atividades físicas.

Por o percurso contar com trechos e terrenos variados, havendo subidas, descidas e obstáculos naturais a serem superados, é extremamente recomendado o uso de calçados apropriados para atividades como essa, possuindo solados com boa aderência e estabilidade. É esperado dos competidores comportamento respeitoso e zelo pela própria saúde, compreendendo sua condição física para efetivar sua participação.

Com expectativa de temperatura máxima chegando a 35 °C, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), é aconselhada a utilização de protetor solar e chapéu ou boné para proteção contra o sol. Com relação à hidratação, terá distribuição de água no local de largada e chegada da competição, assim como nos pontos de controle durante o percurso, onde os participantes poderão se abastecer de água. Haverá, também, a distribuição de kit de frutas, buscando reposição nutricional após a chegada deles.

Premiação

Serão premiados com troféus os três primeiros colocados masculinos e os três primeiros femininos, seguindo a ordem de chegada e considerando a passagem em todos os pontos de controle da competição, ultrapassando também o portal de chegada. Para competidores que desejarem contestar o resultado, terá processo de apelação e revisão de resultados.

Para mais informações, acesse o regulamento da corrida clicando aqui.