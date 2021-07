Famílias assinam termo de posse de apartamentos do Residencial Porto Real

Se tornar proprietário de seu imóvel, de fato e de direito, depois de longa espera para sair do aluguel, ou de morar em condições precárias, é a mudança na vida das 144 famílias que na tarde desta sexta-feira, 23, assinaram o termo de posse de uma unidade habitacional do Residencial Porto Real. O empreendimento faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento PAC – Urbanização de Favelas – Produção de Habitação Coletiva para Erradicação do Risco Social – PAC Meta 04.

Os contemplados foram atendidos pelos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), no Parque da Pessoa Idosa. O chamamento dos beneficiários para esta etapa do Programa foi publicado no site da Prefeitura de Palmas. Quem não pôde comparecer deve procurar o quanto antes a Sehab para agendamento e realização da assinatura.

Emocionado, o servidor público municipal João Azevedo Lima Filho, 48 anos, divorciado, considera que poder assinar a posse de seu imóvel significa um ganho em sua qualidade de vida e dignidade. “Tem 16 anos que moro em Palmas, sempre pagando aluguel e agora assinei o termo de posse de meu próprio imóvel”, comemorou.

João Filho disse que está muito feliz, por agora poder oferecer uma vida mais sossegada a sua filha. “Inclusive um dos quartos de nosso apartamento será de minha filha, para ela ter o lugar dela quando vier me visitar”, contou.

Serviço

Além do termo de posse, as famílias contempladas no Residencial Porto Real também assinaram o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que possibilitou que sejam atendidos pela BRK Ambiental, para os pedidos de ligação de água.

A Sehab também orientou os futuros moradores do Porto Real sobre todos os procedimentos a serem adotados até a entrega do empreendimento, prevista para esse mês. Residencial está localizado na Arse 131 (1304 Sul), em frente à Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré.

O Porto Real já conta com infraestrutura completa: pavimentação asfáltica, rede de drenagem pluvial, rede de fornecimento de energia, de água tratada e de coleta de esgoto; além de vários equipamentos públicos de referência para seus moradores, como centro comunitário, unidade de saúde, escolas, ponto de ônibus e estação de integração do sistema do transporte coletivo.