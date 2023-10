Estudantes da rede municipal participam da segunda fase da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Alunos de 29 unidades educacionais da rede municipal de ensino participam neste sábado, 7, da segunda fase da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep). As provas serão aplicadas em 13 escolas da Capital e terão início às 14h30. Cada aluno terá o total de três horas para resolver a prova, que, nesta fase, será composta por seis questões discursivas.

Segundo o técnico do Currículo de Matemática da Secretaria Municipal da Educação (Semed), professor Bruno Martes, a avaliação da Obmep é dividida em três níveis, sendo o primeiro para alunos dos 6º e 7º anos; o segundo para turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e o terceiro nível para estudantes do Ensino Médio.

Ainda conforme Bruno Martes, ao todo mais de 18 milhões de estudantes de todo País se inscreveram na competição deste ano. O Tocantins contou com 81.126 alunos inscritos na primeira fase, sendo classificados para a segunda fase 9.053 estudantes, destes 631 são alunos da rede municipal de ensino da Capital. “Os alunos disputam 500 medalhas de ouro, 1.500 medalhas de prata, 4.500 medalhas de bronze, além de 45 mil menções honrosas”, disse o professor, acrescentando que a partir desta edição, os estudantes também poderão ser premiados regionalmente com medalhas de ouro, prata ou bronze.

A aplicação das provas contará com o apoio do coordenador geral da Obmep – regional TO 03, professor Paulo Mendonça. Na Semed, além de Bruno Martes, integra a organização do evento a técnica do Currículo de Projetos, professora Kelly Guimarães.

Obmep

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Em Palmas, participaram da primeira fase da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática, realizada em maio deste ano, cerca de 12 mil alunos da rede municipal de ensino da Capital. A competição é considerada a maior disputa científica do País, pois alcança estudantes de todos os municípios brasileiros e mais de 54 mil escolas.

Confira os locais das provas:

Centro de Ensino Médio Castro Alves

Escola de Tempo Integral Professor Fidêncio Bogo

Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros

Escola Estadual Beira Rio

Escola de Tempo Integral Luiz Nunes

Escola Monsenhor Pedro Pereira Piagem

Escola de Tempo Integral Marcos Freire

Escola de Tempo Integral Professora Suely Reche

Escola Estadual Vale do Sol

Colégio da Polícia Militar do Estado do Tocantins

Colégio Estadual Duque de Caxias

Centro de Ensino Médio Tiradentes

Centro de Ensino Médio Santa Rita de Cássia