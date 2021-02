Estudante Tocantinense é homenageado no quadro Inspiração do programa Caldeirão do Huck

O estudante do Colégio Estadual Osvaldo Franco, em Araguatins, Rhenan Cauê Barbosa Batista, ganhou destaque e reconhecimento nacional e internacional ao mobilizar ações de preservação ambiental. Neste sábado, 13, o estudante participará do quadro especial Inspiração, do Caldeirão do Huck, que traz o elenco da TV Globo para aplaudir brasileiros que têm trabalhos relevantes de transformação social.

Em 2013, quando tinha apenas 7 anos de idade, o jovem Rhenan viu a fazenda onde morava pegar fogo, após um curto-circuito em decorrência da batida do trator no poste de luz, o que provocou o incêndio que destruiu grande parte da fazenda. Após este episódio, Rhenan estudou arduamente sobre o meio ambiente e as formas de preservá-lo. Sua disposição motivou, anos depois, a criação de um projeto para revitalizar o córrego Brejinho, um afluente do Rio Araguaia que corta sua cidade.

A iniciativa mobilizou cerca de 500 moradores de Araguatins e ganhou projeção internacional. O garoto esteve na Armênia, onde apresentou o projeto de revitalização do Brejinho, na conferência da Teach For All, rede internacional que integra 53 organizações de diversos países, cujos objetivos são fortalecer e impulsionar iniciativas de educação.

Com a visibilidade do projeto, Rhenan se tornou um dos nove escolhidos entre 60 candidatos do Brasil para participar do programa Jovens Transformadores da Ashoka, uma das cinco Organizações Não Governamentais (ONGs) internacionais mais importantes e de maior impacto social. A organização promove a conexão entre agentes de transformação dos 92 países em que atua e realiza atividades para incrementar o trabalho deles.

O estudante, que já foi tema de diversas matérias em inúmeros veículos de comunicação, recebeu Moção de Reconhecimento pelo projeto de revitalização do córrego Brejinho, no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, e justa homenagem do 18º Fórum de Governadores.

O jovem, de 14 anos, acredita que a Educação é o caminho para as ações de transformação ambiental e social. “Estou muito feliz por mostrar que a escola pública tem uma educação de qualidade e sem os professores e a comunidade escolar, nada disso seria possível. A escola é fundamental para dar oportunidades e voz aos jovens para conseguirem realizar projetos e ações inspiradoras”, afirma Rhenan.

A mãe e também professora, Ana Cláudia da Silva, fala do quanto se sente orgulhosa ao ver as iniciativas inspiradoras do filho. “Estamos felizes em saber que esse reconhecimento em rede nacional vai inspirar e mobilizar crianças e jovens por todo o Brasil. As crianças terão voz e vez para buscar mudar a sua realidade”, destaca.