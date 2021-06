Estado emite Nota Técnica sobre continuidade da vacinação contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na tarde desta sexta-feira, 11, a Nota Técnica 11/2021/ SES/GASEC, com orientações para a continuidade da Campanha de Vacinação Contra Covid-19, no Tocantins. O documento em conformidade com o plano Nacional de Operacionalização da Covid-19, do Ministério da Saúde (MS) visa nortear os 139 municípios e será publicado no Diário Oficial do Estado, de hoje.

Segundo a titular da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) SVS, Perciliana Bezerra, “elaboramos esta nota, buscando sanar as muitas dúvidas que vão surgindo, por parte dos gestores municipais e da população em geral, para que o processo de vacinação ocorra de forma célere e sem interrupções evitáveis”, esclareceu.

Entre as orientações contidas no documento estão: a finalização dos grupos prioritários em andamento, antes de iniciar um próximo e que, o início do próximo, só ocorra mediante estoque de vacinas para primeiras doses.

A sequência dos grupos prioritários e as informações sobre a imunização com a vacina americana da marca Janssen, prevista para chegar no Brasil nos próximos dias, também estão no documento que pode ser conferido na íntegra, no anexo abaixo.