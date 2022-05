Estado do Tocantins ultrapassa meta na realização de cirurgias eletivas no mês de abril

Por Aldenes Lima/Governo do Tocantins

Dentro do propósito de proporcionar uma saúde pública de qualidade, com foco no bem-estar da população e reduzir o tempo de espera por um procedimento eletivo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) segue com o Opera Tocantins, nas unidades hospitalares sob sua gestão. Em abril deste ano foram realizadas 706 cirurgias eletivas, ultrapassando as 582 previstas para o período, de outubro de 2021 a abril de 2022 o Estado já realizou 3.683.

Dentre as unidades que mais se destacaram pela produção estão o Hospital Geral de Palmas (186), Hospital Regional de Paraíso (79) e Hospital Regional de Guaraí (67). “Ficamos felizes com o empenho das equipes de todos os hospitais que não medem esforços para cumprirem seu papel dentro da saúde pública tocantinense. Sabemos que estes 706 procedimentos representam um número muito maior de pessoas impactadas, pois uma pessoa com sua saúde restabelecida muda a vida de todos ao seu redor”, afirmou o titular da SES-TO, Afonso Piva.

O gestor acrescentou ainda, que “por determinação do governador Wanderlei Barbosa seguiremos com as metas em nossas unidades hospitalares e aliado a isso estamos fortalecendo os hospitais municipais, com cofinanciamentos para que mais pessoas saiam o quanto antes da fila de espera por cirurgias”.

Segundo a superintendente de Unidades Hospitalares Próprias da SES-TO, Elaine Sanches, “nossas equipes técnicas têm acompanhado de perto os hospitais e trabalhado para que não haja intercorrências que as impeçam de realizar as cirurgias. Para isso contamos com o apoio das demais áreas técnicas da Pasta, bem como o setor de RH e abastecimento”, afirmou, acrescentando que “vale destacar o trabalho feito pelas equipes multiprofissionais que acolhem os pacientes e realizam os procedimentos”.

Sobre o atendimento das equipes, a professora Maria Betânia Almeida contou uma boa experiência. “Fui muito bem recebida no Hospital Geral de Palmas, no início de abril e graças a Deus ocorreu tudo bem com minha cirurgia e já estou com minha rotina normalizada. Estava há 8 anos esperando para resolver um problema na vesícula e finalmente fui atendida”.

Procedimentos

As ações têm priorizado 458 tipos de procedimentos entre cirurgias gerais, ginecologia, urologia, pediátrica, cabeça e pescoço, cardiologia, otorrinolaringologia, aparelho digestivo, mastologia, bariátrica, neurologia, vascular e ortopedia. Os procedimentos ocorrem nas unidades hospitalares geridas pelo Governo do Tocantins.

Cofinanciamento

O Governo do Tocantins já repassou R$ 500 mil ao município de Colinas do Tocantins para a realização de procedimentos em emergências obstétricas, partos normais e cesarianas, cirurgias eletivas ginecológicas e obstétricas de pacientes dos municípios de Colinas do Tocantins, Bandeirantes do Tocantins, Couto Magalhães, Brasilândia do Tocantins, Palmeirante e Juarina.

A SES-TO pagou ainda R$200 mil aos municípios de Sítio Novo e Taguatinga. Os repasses são feitos fundo a fundo, da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO)/Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais dos respectivos municípios. As parcerias tem validade de 12 meses e prevê que sejam pagos ainda, a partir do segundo mês, o mesmo valor das primeiras parcelas, condicionado ao quantitativo de procedimentos realizados pelos hospitais municipais.