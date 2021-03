Escola de música da GMP inicia aulas remotas nesta segunda, 1º de março

Os 167 alunos inscritos no Programa Sociocultural de Segurança Preventiva da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), composto pela Escola de Música, Orquestra Jovem, Coral Jovem e Prática com Instrumentos terão aulas à distância a partir desta segunda-feira, 1º de março.

Para o início desse semestre, o Programa adotou um cronograma online para as aulas práticas e teóricas, usando o WhatsApp e o Google Meet. As atividades estão subdivididas em dias e turmas diferentes, e em cada uma das quatros turmas haverá no mínimo um instrutor. Os horários continuarão o mesmo que era seguido na forma presencial, de segunda à sexta-feira, das 15h às 17h30.

De acordo com o Coordenador do Programa Sociocultural de Segurança Preventiva da GMP, José Rênison Oliveira da Silva, as aulas remotas tiveram uma boa aceitação pelos alunos. “Desde março de 2020, com o início da pandemia, a Guarda Metropolitana implantou aulas online, e mesmo sem experiência no formato, obtivemos sucesso com a aceitação de todos os alunos”, explica.

Novas vagas

A expectativa da GMP, é de que ainda no primeiro semestre novas vagas sejam abertas para Iniciação Musical, Coral e Orquestra Jovem. A seleção será divulgada pelos canais oficias da Prefeitura de Palmas.

Confira abaixo o cronograma de aulas:

CRONOGRAMA DAS AULAS ON-LINE SEGUNDA ORQUESTRA 15h às 17h30min TERÇA CORAL 15h às 17h30min QUARTA INIC. MUSICAL 15h às 17h30min QUINTA ORQUESTRA 15h às 17h30min SEXTA CORAL 15h às 17h30min Aplicação de questionários teóricos musicais e distribuição de partituras Técnicas vocais Solfejo com os alunos de Iniciação musical Correção das mídias enviadas Musicalização SEGUNDA PRÁTICA 15h às 17h30min TERÇA INIC.MUSICAL 15h às 17h30in QUARTA PRÁTICA 15h às 17h30min QUINTA ORIENTAÇÃO 15h às 17h30min SEXTA 15h às 17h30min Distribuição de partituras aos alunos Solfejo com os alunos de Iniciação musical Correção das mídias enviadas Tira dúvidas e orientações Correção das mídias enviadas