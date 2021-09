Equipes e viaturas estão em campo contra incêndios florestais em 10 rotas na região de Taquarussu e Serra do Lajeado

A Praça Joaquim Maracaípe, no centro do Distrito de Taquarussu, foi o ponto de partida das equipes de fiscalização e combate aos incêndios florestais, rumo a pelo menos dez rotas envolvendo a região, visando coibir todos os tipos de queimadas nos próximos dias. A Serra do Lajeado, Taquarussu grande e Taquarussu foram alvos de grandes focos nas últimas semanas.

“Esse tipo de ação é importante, pois mostra a força das instituições que fiscalizam. Cada um faz o seu trabalho, mas quando é em conjunto, há uma abrangência maior”, disse o tenente-coronel Erisvaldo Alves, coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual.

As ações ostensivas de prevenção contam com diversas viaturas, inclusive um helicóptero, e dezenas de agentes policiais. “Eles vão atuar em qualquer crime ambiental, não só as queimadas”, afirmou o tenente-coronel.

“Esse trabalho”, segundo lembrou o tenente-coronel Erisvaldo Alves, “já vem ocorrendo há algum tempo e não tem data para terminar”. “As instituições fazem isso rotineiramente e acabam indo a campo de forma separada. Hoje é que todos deram esse pontapé inicial, para mostrar que, quando se somam as forças, uma área ainda maior é coberta”, completou.

As equipes são compostas pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil Estadual, Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Fundação Municipal do Meio Ambiente de Palmas e Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).