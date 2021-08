Entre as capitais, Palmas ocupa segunda posição em crescimento populacional

Palmas apresenta a segunda melhor taxa de crescimento populacional entre as capitais, conforme as estimativas das populações divulgadas nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo em meio a pandemia da Covid-19, a Capital tocantinense saiu dos 306.296 habitantes, estimativa de 2020, para 313.349 em 2021, uma taxa de crescimento de 2,30%. Um incremento de 7.053 pessoas. Na primeira posição temos Boa Vista, capital de Roraima, com uma taxa de crescimento de 4,04%, sendo que em 2020 a estimativa populacional registrava 419.652 habitantes e neste ano, 436.591 pessoas.

Palmas é a capital mais jovem do Brasil e a menor em número de habitantes, mas se destaca nacionalmente em crescimento, em 2020 a sua taxa de crescimento foi de 2,40%. Considerando os dados do último Censo Demográfico do IBGE, de 2010, quando Palmas contava com 228.332 habitantes, vemos um crescimento de 37,23% em 11 anos, o segundo melhor desempenho entre as capitais, ficando atrás somente de Boa Vista (RR), que registra uma taxa de crescimento de 53,56%.

A taxa de crescimento populacional de Palmas também ficou acima do desempenho do Tocantins e do Brasil. Em comparação com a estimativa populacional de 2020, o Tocantins registrou um crescimento de 1,08%, saindo de 1,5 milhão de pessoas no ano passado e 1,6 milhão agora. A taxa de crescimento populacional no Brasil foi de 0,74%, aumento de 211,7 milhões de pessoas para 213,3 milhões. A Capital tocantinense também ficou na frente de grandes capitais, como São Paulo (SP) que teve uma taxa de crescimento de 0,58%; Goiânia, 1,27% (GO); e Curitiba (PR), 0,77%.

A prefeita Cinthia Ribeiro avalia que o crescimento populacional é o reflexo do que a cidade tem a oferecer. “Palmas é uma cidade linda, planejada, segura e com importantes equipamentos públicos. Os dados do IBGE demonstram que estamos no caminho certo, que estamos construindo uma cidade onde o centro da nossa administração são as pessoas. Palmas é a capital caçulinha do Brasil e temos a oportunidade de copiar exemplos positivos das outras capitais e adaptar a nossa realidade. E agora nosso desafio como gestão pública é ainda maior, continuar administrando esse crescimento de uma forma sustentável, dinâmica e cada vez mais inclusiva e com a participação da população”, ressalta.

IBGE: evolução da população de Palmas:

1991 – 24.261 pessoas

2000 – 137.045 pessoas

2010 – 228.332 pessoas

2021 – 313.349 pessoas