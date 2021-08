Defesa Civil Municipal alerta população para altas temperaturas e baixa umidade do ar

A onda de calor da segunda quinzena de agosto de 2021 é devido às temperaturas acima dos 40°C em alguns estados brasileiros. A previsão é de que a média se mantenha até a segunda quinzena de outubro, conforme informação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Capital, o Boletim emitido pela Sala de Situação da Defesa Civil Municipal desta sexta-feira, 27, alerta para baixa umidade do ar para Palmas e região, neste fim de semana.

Para o sábado, 28, a previsão é que a temperatura máxima chegue a 38ºC e a mínima a 21ºC, com a umidade relativa do ar variando entre 35% e 15%. A velocidade do vento está prevista para 25 km/h. No domingo, 29, a temperatura continua elevada na Capital, com máxima de 38ºC e mínima de 23ºC, umidade relativa do ar chegando à máxima de 36% e a mínima de 17%, com ventos de 27km/h.

Recomendações

Como consequência da onda de calor, os índices de radiação ultravioleta alcançam níveis extremos, acima de 11, o que significa risco extremamente prejudicial à pele em caso de exposição ao sol sem proteção.

A Defesa Civil Municipal também alerta a população para que evite a exposição ao sol entre as 10 horas e às 16 horas. Além disso, o órgão recomenda o uso de bonés, chapéus, óculos escuros e protetores solares, e ainda ingestão abundante de líquidos para manter-se hidratado.

Para mais informações, consulte a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.