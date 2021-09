Em São Félix do Tocantins, Detran orienta condutores sobre normas para garantia de trânsito seguro

Condutores que trafegam por São Félix do Tocantins, na região do Jalapão, estão recebendo orientações sobre normas de circulação e conduta com o objetivo de garantir uma maior segurança viária na cidade. A ação educativa, que ocorre nestas terça e quarta-feira, 7 e 8, é realizada pela equipe de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), com o apoio da Polícia Militar.

O gerente de Fiscalização e Segurança do Detran Tocantins, Matorama Silva, explicou como ocorrem as abordagens. “Estamos realizando abordagens preventivas e orientando condutores e pedestres sobre normas de circulação e conduta. É uma ação que faz parte da Operação Trânsito Seguro que está sendo desenvolvida em todo Estado. A cidade de São Félix está sendo atendida neste momento, devido às reclamações da população sobre a alta velocidade que os veículos estavam transitando no perímetro urbano colocando em risco a comunidade local”, explicou.

Moradores

A comunidade local aprovou a ação educativa. “Parabenizo ao Governo do Tocantins e ao Detran, pois é muito importante esse trabalho. Nossa comunidade de São Félix está recebendo essas orientações e isso é muito bacana para que as pessoas possam compreender e melhorar as condições do trânsito local”, destacou o vereador Vernon Gomes.

“Quero parabenizar o trabalho do Detran com a Polícia Militar voltado para a educação no trânsito. É um trabalho maravilhoso que aborda a questão da velocidade e orienta também sobre coisas irregulares que encontram nos veículos. Isso vai deixando São Félix cada vez melhor, com um trânsito mais seguro”, afirmou o Eder Mineirinho, que é dono de um restaurante na cidade.