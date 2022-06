Em reunião com prefeito e vereadores de Divinópolis, secretário Wlademir Costa ouve demandas e pontua investimentos na área de segurança pública

O secretário da Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, recebeu na manhã desta quinta-feira, 23, o prefeito de Divinópolis do Tocantins, Flávio Rodrigues, acompanhado de vereadores e membros da comunidade divinopolitana. Na pauta, as ações a curto, médio e longo prazos que visam coibir a criminalidade no município.

O secretário pontuou que na 82ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), realizada no início do mês de junho, em Manaus (AM), um dos temas debatidos foi justamente a interiorização da criminalidade.

“Sabemos que o Tocantins é um estado com grande potencial para o agronegócio e que Divinópolis é um município produtor da região do Vale do Araguaia e que isso pode atrair a criminalidade. Está havendo, na verdade, em todo o país, essa interiorização da criminalidade e sabemos que esses índices afastam investidores e prejudicam a economia”, pontuou o secretário.

Preocupado com os fatos ocorridos neste ano que elevaram os indicadores de criminalidade no município, o secretário Wlademir Costa afirmou que já está analisando a possibilidade de realizar uma força tarefa para dar uma resposta mais célere aos casos.

O secretário Wlademir Costa falou ainda da realização do concurso público e colocou a Secretaria à disposição para debater segurança pública. “Temos um projeto de percorrer os municípios e debater com a comunidade todos os assuntos inerentes à segurança pública. É muito importante quando os representantes trabalham em prol da sociedade, como estão fazendo aqui, trazendo as reivindicações. A expectativa é que com a realização do concurso público possamos em breve aumentar as centrais de flagrantes e número de policiais em todos os municípios”, destacou.

O prefeito Flávio Rodrigues considerou a reunião bastante produtiva. “Divinópolis foi a cidade que mais cresceu no Vale do Araguaia e consequentemente como é uma cidade de logística bem interessante cresceu-se os problemas, como a criminalidade que tem assustado muito os moradores e nós queremos melhorias nesse sentido. É de suma importância a parceria da Prefeitura com a Câmara dos Vereadores, toda sociedade e a Secretaria da Segurança Pública”, destacou.