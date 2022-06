Polícia Militar intensifica ações de segurança durante o 30° Arraiá da Capital em Palmas

Entre os dias 22 a 27 de junho, durante as festividades juninas do 30° Arraiá da Capital, evento cultural promovido pela Prefeitura de Palmas, a Polícia Militar irá intensificar as ações de policiamento ostensivo para garantir a segurança da sociedade.

Durante toda a festa cultural, que será sediada no Estádio Nilton Santos, região sul de Palmas, policiais militares do Comando do Policiamento da Capital (1°BPM e 6° BPM) e Especializadas, tais como: Batalhão choque (BPCHOQUE), Batalhão de Polícia Militar e Divisas (BPMRED), Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e Regimento de Polícia Montada (RPMON), serão empregados em caráter extraordinário e ordinário, no intuito de executar ações de policiamento ostensivo, tanto no local do evento, com patrulhamentos motorizado e a pé, quanto nas proximidades com controle de fluxo viário. O objetivo é garantir a ordem pública e a paz social no local.

Para o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel PM Julio Manoel da Silva Neto, depois de dois anos sem a realização do evento de forma presencial, a sociedade tem o direito de voltar a prestigiar a festividade junina com segurança. “A Polícia Militar do Tocantins empregará efetivo para que o Tocantinense se sinta seguro para voltar a participar do evento cultural que é tão importante e já se tornou parte da identidade do Palmense”.

O efetivo empregado realizará abordagens, na parte interna e externa do evento, como também nos estacionamentos, visando inibir as ações criminosas no local.