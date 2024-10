Em Pedro Afonso, Governo do Tocantins incentiva empreendedorismo durante a 28ª Expoagro e a 11ª Festsoja

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), está apoiando a realização da 28ª Expoagro e da 11ª Festsoja, em Pedro Afonso. A Sics levou a estrutura do Pavilhão Institucional à exposição para incentivar o empreendedorismo local. A abertura oficial do evento ocorreu nesta quinta-feira, 10, no parque de exposições da cidade.

O superintendente de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Carlos Antônio Souza, representou o secretário de Estado da Indústria e Comércio, Carlos Humberto Lima, e enfatizou a importância do evento para o fortalecimento da economia da região. “Pedro Afonso é uma cidade de referência para toda a região meio-norte do estado. A Expoagro e a Festsoja movimentam a economia local e o Governo do Tocantins não poderia deixar de incentivar esses eventos. Por isso, a Sics trouxe a estrutura do Pavilhão Institucional para fomentar o empreendedorismo e estreitar o relacionamento do Executivo com os produtores rurais, ouvindo suas demandas e orientando no que for necessário”, revelou.

Também no pavilhão, o Sebrae fez o lançamento da Rota Gastronômica de Pedro Afonso. O mapeamento listou empreendedores do setor de bares e restaurantes da cidade, que poderão ser referenciados em roteiros e guias turísticos.

Além de ser um espaço dedicado a incentivar o empreendedorismo, o pavilhão abriga, também, um gabinete onde servidores de diversos órgãos recepcionam e prestam atendimentos a produtores rurais, agricultores familiares, profissionais do campo e investidores do agronegócio, proporcionando orientações e informações essenciais para o desenvolvimento das atividades econômicas locais.

Expoagro e Festsoja

A Expoagro e a Festsoja reúnem diversas atividades, incluindo exposições de maquinários, palestras, workshops e rodadas de negócios, proporcionando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências entre produtores e investidores.

“Pedro Afonso cresceu e se destacou graças ao agronegócio, que é pujante em nossa região. Hoje [quinta-feira, 10], agradeço ao Governo do Tocantins pelo apoio a esta exposição que não é somente uma festa, mas uma vitrine do agronegócio para todo o meio-norte tocantinense”, afirmou a presidente do Sindicato Rural de Pedro Afonso e Região (Sirpar), Simone Sandri.

Segundo a organização, a Expo Pedro Afonso e a Festsoja prometem repetir o sucesso de suas edições anteriores e, desta vez, com o Circuito AgroForte+ 2024, trazendo um perfil mais tecnológico e com foco na realização de negócios. Além disso, também são realizados shows, exposições e feira gastronômica.

A realização é do Sirpar e da Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), com apoio do Governo do Tocantins, da Federação da Agricultura do Estado do Tocantins (Faet) e do Sebrae. O evento termina neste sábado, 12.