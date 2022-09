Em Palmas, Dimas apresenta proposta para duplicar acessos à Capital e defende reformulação da saúde pública

Por Assessoria

Em duas grandes reuniões na noite desta segunda-feira, em Palmas, o candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) apresentou proposta para duplicar os acessos a Palmas via Luzimangues, Lajeado e Porto Nacional. Além disso, o candidato também defendeu uma mudança completa na forma de gestão da saúde pública do Tocantins.

Primeiro, Dimas participou de grande reunião na 210 Sul, evento que também serviu para dar apoio a vereador de Palmas e candidata a deputada estadual Professora Janad Valcari (PL) e ao deputado federal e candidato à reeleição Tiago Dimas (Podemos).

“Tem muita coisa que o governo pode e deve fazer para a Capital. Integração maior da malha rodoviária com a ferroviária é uma delas. Nas rodovias, a ponte já está pequena para o movimento que dá acesso a Luzimangues. Temos que encontrar uma solução. Mesma coisa está acontecendo no acesso a Lajeado, há uma necessidade grande de duplicação. E Porto Nacional é outra necessidade”, explicou o candidato.

Dimas também falou da necessidade das obras e restaurações serem feitas com pavimento de alta qualidade, como ocorreu na reconstrução de ruas de Araguaína.

No encontro, Janad defendeu a eleição de Dimas, destacando que ele transformou Araguaína e é uma pessoa de alta capacidade para gerir o Estado. Ela ainda fez questão de comentar o compromisso político de Dimas, dizendo que ele é um líder de palavra e lembrando quando o hoje candidato lhe deu legenda para concorrer a vereadora em 2020.

Mais tarde, em reunião na 303 Norte com moradores da região e servidores do Ministério da Saúde no Tocantins, Dimas defendeu a necessidade de uma reformulação completa na gestão do sistema público de saúde do Estado. “Hoje os hospitais regionais não estão funcionando como deveriam e isso acaba superlotando o HGP (Hospital Geral de Palmas) e Hospital Regional de Araguaína”, lamentou o candidato, ao garantir que é possível mudar esse quadro.

Ele destacou que há muito dinheiro para a saúde, em especial se bons projetos forem apresentados. Dimas ressaltou que em Araguaína a saúde foi completamente qualificada e hoje conta até com o hospital de emergência infantil municipal.

O deputado Tiago Dimas defendeu o trabalho de Dimas na área da saúde, afirmando que o candidato mostrou ser possível cuidar das pessoas desde que exista gestão e planejamento. Segundo Tiago Dimas, Ronaldo Dimas sabe como mudar essa situação. “A gestão dele construiu um hospital em tempo recorde que ficou como único legado da pandemia”, disse Tiago Dimas, ao dizer ser um orgulho poder ter contribuído com essas realizações mandando recursos federais.