Em evento com mais de 700 pessoas em Palmas, Valdemar Júnior destaca lealdade à senadora Kátia

Por Assessoria

Mais de 700 pessoas compareceram na 605 norte na noite desta segunda-feira (12) para prestigiar a senadora Kátia (Progressistas), e o deputado estadual Valdemar Júnior, ambos candidatos à reeleição. Valdemar fez questão de destacar a lealdade à Kátia, que tem seu apoio para o Senado. “Kátia, conte com o seu soldado”, disse o deputado. Mais cedo, Kátia inaugurou o seu comitê em Porto Nacional, ao lado do prefeito Ronivon e do vice Joaquim do Luzimangues e ainda participou de um encontro com representantes do agro.

“Amigos, tenho sentimento de urgência e vontade de realizar, por isso estou aqui colocando meu nome à disposição mais uma vez. E estou aqui hoje, ao lado do deputado Valdemar, porque ele é um rapaz trabalhador, honrado, e tem trabalho prestado. Por isso minha confiança em você, que é um parlamentar exemplar”, destacou Kátia.

Já em Porto Nacional, Kátia foi recebida pelos moradores para a inauguração do seu comitê político. “Aqui será a referência da nossa senadora no município”, anunciou o prefeito Ronivon.

“Porto Nacional escolhe a senhora, senadora. Ela resolve. Ela realmente busca, vai a fundo. Tem um compromisso muito forte com Porto Nacional. Por isso estamos aqui hipotecando apoio, e pedindo a cada um, que me ajude, porque no dia 02 de outubro escolheremos a melhor para Porto Nacional e para o Tocantins”, discursou o prefeito.

A senadora Kátia também participou, em Palmas, de um encontro, ao lado do candidato a deputado estadual Eduardo Mantoan, com representantes do Agro no Tocantins, onde destacou a importância da tecnologia e da formação no campo para desenvolver o setor cada vez mais.

“No Congresso ninguém deixa de defender a agropecuária, por questão de consciência, por saber da importância da atividade para a economia brasileira”, disse Kátia.

Suplentes em campo

Nesta segunda-feira, enquanto o primeiro suplente de Kátia, Fernando Iberê, acompanhava a candidata em Porto Nacional, cidade em que ele tem serviço prestado como empresário, o segundo suplente, Soldado Alcivan, realizava reuniões em Araguaína, levando as propostas de Kátia. Essa tem sido uma estratégia da campanha: colocar os suplentes em campo para conversar com os setores que têm mais afinidade.