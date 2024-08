Em convenção prestigiada, Antonio Andrade confirma candidatura para eleição em Porto Nacional

A candidatura de Antonio Andrade a prefeitura de Porto Nacional foi oficializada nesta segunda-feira, 5, durante convenção do Republicanos e partidos coligados. A convenção foi realizada em quadra de praça pública no setor Novo Planalto, e reuniu uma multidão em plena segunda.

A chapa foi batizada de “Porto Para Todos” e será formada pelo Republicanos, Progressistas, PL, PDT, Solidariedade e Podemos.

Em discurso emocionante, o vereador Soares Filho que é vice de Antonio Andrade, destacou; “É uma honra fazer parte dessa equipe que tem planos sólidos para transformar Porto Nacional para melhor.

Vamos trabalhar incansavelmente para fazer da nossa cidade um polo de desenvolvimento, com uma gestão transparente, responsável e humana”, pontuou.

O deputado federal, Vicentinho Júnior, que é hoje um dos principais aliados de Antonio Andrade esteve no evento e reafirmou seu apoio integral ao projeto do amigo.

“Nosso olhar é voltado para o povo, queremos de fato uma Porto para Todos, uma cidade mais desenvolvida e com oportunidades. Não irão nos intimidar com ataques infundados, Toinho é o melhor para Porto Nacional e estou com ele para o que der e vier”, frisou o deputado federal Vicentinho Júnior.

O governador Wanderlei Barbosa parabenizou a animação do público presente dizendo, “é essa energia que queremos durante toda a campanha, esse é o time de Toinho, o time do governador. Não adianta pesquisa de enrolação, a verdadeira pesquisa está aqui em praça pública lotada, a pesquisa real quem mostra é o povo”, concluiu.

Após a fala do governador, foi a vez de Antonio Andrade discursar, e o pré-candidato demonstrou muita confiança em sua eleição, citando inúmeras conquistas em prol da população portuense durante seus mandatos. Aproveitou ainda para rebater críticas de adversários e avisar que não se abala com provocações, enfatizando, “me aguardem que irei fazer história em Porto Nacional”, destacou Andrade.

“Eu sei do quanto trabalhei por Porto Nacional, de todas as contribuições positivas para nossa cidade. Não adianta ter sorrisinho na cara se não souber trabalhar com seriedade e de forma comprometida. Estou animado e confiante, com o time certo para fazer a transformação que Porto Nacional precisa e merece” acrescentou o pré-candidato da base governista.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade